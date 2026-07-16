Thái Lan yêu cầu Myanmar cho phép ASEAN tiếp cận bà Aung San Suu Kyi

Phát biểu với báo giới chiều 15/7, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết, Bangkok đang dẫn dắt sáng kiến “Tái gắn kết có điều chỉnh” nhằm mở ra cơ hội đưa Myanmar trở lại các diễn đàn cấp cao của ASEAN, song đây là “con đường hai chiều” đòi hỏi chính quyền Naypyidaw phải có phản hồi thực chất trước các quan ngại của khu vực.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow (phải) gặp Ngoại trưởng Myanmar U Tin Maung Swe tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: MFA Thái Lan

Ông Phuangketkeow cũng thông báo về yêu cầu cho phép Đặc phái viên ASEAN - Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro - gặp trực tiếp bà Aung San Suu Kyi. Trước đó, Ngoại trưởng Myanmar U Tin Maung Swe khẳng định bà Suu Kyi được chăm sóc đầy đủ và có điều kiện y tế cần thiết. Tuy nhiên, phía Thái Lan nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần sự xác minh trực tiếp.

Trong khuôn khổ chính sách “Tái gắn kết có điều chỉnh”, Thái Lan đưa ra bốn chỉ số tiến triển trong vấn đề Myanmar gồm: mở rộng hành lang viện trợ nhân đạo dưới sự điều phối của Trung tâm AHA; giảm bạo lực, đặc biệt là các cuộc tấn công vào dân thường; duy trì đối thoại đa bên có sự tham gia của phe đối lập; và tạo môi trường chính trị thuận lợi thông qua hòa giải dân tộc, trả tự do cho tù nhân chính trị, cùng tiến triển liên quan đến bà Aung San Suu Kyi.

Song song với đó, Thái Lan triển khai “Hành lang Pattaya”, đóng vai trò trung gian địa điểm tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ giữa Ủy ban Đàm phán Hòa bình và Đoàn kết Dân tộc Myanmar (NSPNC) và 6 tổ chức vũ trang sắc tộc, chuẩn bị cho các vòng thương lượng thực chất.

Ngoại trưởng Sihasak cũng nhấn mạnh chiến lược “Hai lộ trình”: ASEAN tuân thủ Đồng thuận 5 điểm nhằm xử lý vấn đề Myanmar và Lộ trình song phương nhằm bảo đảm an ninh biên giới Thái Lan, chống tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, ô nhiễm khói mù và mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Mặc dù thừa nhận những thay đổi mang tính cấu trúc tại Myanmar không thể diễn ra trong một sớm một chiều, Ngoại trưởng Sihasak khẳng định kết quả từ cuộc họp không chính thức vừa qua giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Ngoại trưởng Myanmar là bước tiến đáng kể nhất trong vòng 5 năm qua. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các nhà lãnh đạo ASEAN thảo luận và quyết định về vấn đề Myanmar, cũng như khả năng nước này tái tham gia các diễn đàn cấp cao tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 11 tới.