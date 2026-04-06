Ba Lan cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng trước khả năng Mỹ rút khỏi NATO

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski cho rằng, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump về việc xem xét rút Mỹ khỏi NATO nên được coi là một kịch bản có thể xảy ra và cần được xem xét nghiêm túc. Theo ông, Ba Lan, với vị trí chiến lược ở sườn phía Đông của liên minh không thể bỏ qua rủi ro này và cần chuẩn bị những phương án an ninh dự phòng, thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào NATO.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Sikorski lưu ý, nước này mong muốn tiếp tục là một đồng minh tốt và trung thành với Mỹ, tuy nhiên cần đánh giá nghiêm túc những phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng rút Mỹ khỏi NATO. Theo Bộ trưởng Sikorski, các tuyên bố chính trị không phải lúc nào cũng chỉ là lời nói suông, đặc biệt khi đó là phát biểu của người đứng đầu một cường quốc. Việc chuẩn bị kế hoạch dự phòng không phải là dấu hiệu hoài nghi NATO, mà là cách để bảo vệ lợi ích quốc gia một cách chủ động, giúp Ba Lan linh hoạt ứng phó trước bất kỳ tình huống nào.

Phát biểu của Bộ trưởng Sikorski được đưa ra sau khi Tổng thống Trump công khai bày tỏ sự thất vọng khi các đồng minh châu Âu từ chối triển khai lực lượng hải quân tại eo biển Hormuz cũng như hỗ trợ hậu cần, đồng thời tuyên bố cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO.

Theo giới phân tích, phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy, Mỹ có thể đang định hình lại cách tiếp cận chiến lược với liên minh theo hướng gây sức ép nhằm buộc các nước châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Cùng với những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại Trung Đông, tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ tiếp tục khoét sâu những rạn nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.