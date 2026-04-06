Ba Lan cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng trước khả năng Mỹ rút khỏi NATO

Thứ Hai, 18:01, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này nên xây dựng kế hoạch dự phòng cho khả năng Mỹ rút khỏi NATO và đưa ra các phương án an ninh thay thế để tránh bị bất ngờ.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski cho rằng, những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump về việc xem xét rút Mỹ khỏi NATO nên được coi là một kịch bản có thể xảy ra và cần được xem xét nghiêm túc. Theo ông, Ba Lan, với vị trí chiến lược ở sườn phía Đông của liên minh không thể bỏ qua rủi ro này và cần chuẩn bị những phương án an ninh dự phòng, thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào NATO.

ba lan can chuan bi ke hoach du phong truoc kha nang my rut khoi nato hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Sikorski lưu ý, nước này mong muốn tiếp tục là một đồng minh tốt và trung thành với Mỹ, tuy nhiên cần đánh giá nghiêm túc những phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng rút Mỹ khỏi NATO. Theo Bộ trưởng Sikorski, các tuyên bố chính trị không phải lúc nào cũng chỉ là lời nói suông, đặc biệt khi đó là phát biểu của người đứng đầu một cường quốc. Việc chuẩn bị kế hoạch dự phòng không phải là dấu hiệu hoài nghi NATO, mà là cách để bảo vệ lợi ích quốc gia một cách chủ động, giúp Ba Lan linh hoạt ứng phó trước bất kỳ tình huống nào.

Phát biểu của Bộ trưởng Sikorski được đưa ra sau khi Tổng thống Trump công khai bày tỏ sự thất vọng khi các đồng minh châu Âu từ chối triển khai lực lượng hải quân tại eo biển Hormuz cũng như hỗ trợ hậu cần, đồng thời tuyên bố cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO.

Theo giới phân tích, phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy, Mỹ có thể đang định hình lại cách tiếp cận chiến lược với liên minh theo hướng gây sức ép nhằm buộc các nước châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng. Cùng với những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại Trung Đông, tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ có thể sẽ tiếp tục khoét sâu những rạn nứt trong liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Như Hoa/VOV-Praha
Tin liên quan

Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tổ chức tập trận ở vùng Bắc cực và khu vực Baltic
VOV.VN - Ngày 2/4, Bộ tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi thông báo Mỹ và các đồng minh NATO sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự trên khắp vùng Bắc cực, khu vực Baltic và Ba Lan bắt đầu từ tháng này nhằm tăng cường khả năng răn đe của liên minh trong khu vực.

Tương lai NATO thêm bất định sau khi ông Trump cân nhắc rút Mỹ khỏi khối
VOV.VN - Căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh NATO leo thang khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi liên minh quân sự này do các thành viên châu Âu từ chối gửi tàu để giải tỏa eo biển Hormuz.

Ông Trump dọa rút Mỹ khỏi NATO, châu Âu lên tiếng phản ứng
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc khả năng rút Mỹ khỏi NATO, đồng thời bày tỏ không hài lòng với mức độ ủng hộ của các đồng minh châu Âu đối với chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. 

