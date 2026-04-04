  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran

Thứ Bảy, 06:23, 04/04/2026
VOV.VN - Tổng Thư ký NATO Mark Rutte dự kiến có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh eo biển Hormuz và những bất đồng ngày càng lộ rõ trong nội bộ liên minh.

Theo thông báo chính thức, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte sẽ hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 8/4, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước, song diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi Washington gia tăng sức ép lên các đồng minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Tâm điểm của cuộc gặp nhiều khả năng xoay quanh tình hình tạieo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Trước đó, hơn 40 quốc gia đã tham gia một cuộc họp trực tuyến nhằm tìm kiếm giải pháp khôi phục lưu thông hàng hải tại khu vực này.

Tuy nhiên, ông Trump liên tục bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng các đồng minh NATO cũng như các quốc gia Trung Đông chưa đóng góp tương xứng trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran.

Cuộc gặp giữa ông Rutte và Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang chịu nhiều sức ép. Một mặt, NATO vẫn là trụ cột an ninh tập thể; mặt khác, những khác biệt về cách tiếp cận chiến lược – đặc biệt liên quan tới tính pháp lý và mức độ tham gia vào xung đột đang khiến liên minh này đối diện thử thách chưa từng có.

Sự hiện diện của Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho thấy Mỹ muốn tận dụng cuộc gặp để thúc đẩy sự ủng hộ mạnh mẽ hơn, không chỉ về chính trị mà cả quân sự.

Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Rutte sẽ lưu lại Washington đến ngày 12/4, tham gia các hoạt động tại Viện Ronald Reagan và dự Bilderberg Meeting – diễn đàn thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và chiến lược từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Những cuộc trao đổi bên lề này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình cách tiếp cận chung của phương Tây trước cuộc khủng hoảng đang lan rộng.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Thế trận bất đối xứng của Iran: Đòn đáp trả khiến Mỹ sa lầy?

VOV.VN - Dù chịu sức ép quân sự lớn từ Mỹ và đồng minh, Iran vẫn duy trì thế trận nhờ chiến lược bất đối xứng dựa vào UAV giá rẻ, mạng lưới lực lượng ủy nhiệm và “đòn bẩy” năng lượng tại Eo biển Hormuz.

Iran tăng cường tập kích miền Bắc Israel

VOV.VN - Truyền thông Israel tối 3/4 cho biết, trong ngày 3/4, Iran đã phát động 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel.

Nóng thế giới ngày 4/4: Iran-Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo biển Hormuz

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran và Oman tính chuyện cùng kiểm soát eo Hormuz; Cây cầu lớn nhất Iran bị tấn công; Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị yêu cầu từ chức...

