Tổng Thư ký NATO dự kiến gặp Tổng thống Trump giữa lúc căng thẳng về Iran

Theo thông báo chính thức, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte sẽ hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 8/4, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Chuyến thăm đã được lên kế hoạch từ trước, song diễn ra trong thời điểm đặc biệt nhạy cảm khi Washington gia tăng sức ép lên các đồng minh.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Reuters

Tâm điểm của cuộc gặp nhiều khả năng xoay quanh tình hình tạieo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược đang bị gián đoạn nghiêm trọng. Trước đó, hơn 40 quốc gia đã tham gia một cuộc họp trực tuyến nhằm tìm kiếm giải pháp khôi phục lưu thông hàng hải tại khu vực này.

Tuy nhiên, ông Trump liên tục bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng các đồng minh NATO cũng như các quốc gia Trung Đông chưa đóng góp tương xứng trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran.

Cuộc gặp giữa ông Rutte và Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang chịu nhiều sức ép. Một mặt, NATO vẫn là trụ cột an ninh tập thể; mặt khác, những khác biệt về cách tiếp cận chiến lược – đặc biệt liên quan tới tính pháp lý và mức độ tham gia vào xung đột đang khiến liên minh này đối diện thử thách chưa từng có.

Sự hiện diện của Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho thấy Mỹ muốn tận dụng cuộc gặp để thúc đẩy sự ủng hộ mạnh mẽ hơn, không chỉ về chính trị mà cả quân sự.

Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Rutte sẽ lưu lại Washington đến ngày 12/4, tham gia các hoạt động tại Viện Ronald Reagan và dự Bilderberg Meeting – diễn đàn thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và chiến lược từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Những cuộc trao đổi bên lề này được kỳ vọng sẽ góp phần định hình cách tiếp cận chung của phương Tây trước cuộc khủng hoảng đang lan rộng.