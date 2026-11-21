Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết, ba vật thể được cho là của Nga đã rơi xuống ba địa điểm khác nhau ở phía Đông Nam nước này, đồng thời xác nhận, không có ai bị thương và không có thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu.

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Trước tình hình này, Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz cho biết, Ba Lan sẽ đề nghị Tổng thư ký NATO Mark Rutte cung cấp thêm nhân lực và trang thiết bị cho Chiến dịch Eastern Sentry. Warsaw cũng sẽ tìm cách thúc đẩy việc triển khai thêm máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không (AWACS) của NATO nhằm tăng cường khả năng giám sát và cảnh báo sớm trên không phận Ba Lan, đồng thời kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa các nước thành viên Liên minh để ứng phó với tình hình.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Donald Tusk khẳng định, Ba Lan biết rõ các vật thể rơi xuống lãnh thổ nước này có nguồn gốc từ Nga và cho rằng, đây là một hành động khiêu khích có chủ đích. Vụ việc này càng cho thấy vai trò của Ba Lan trong tham gia vào các quyết định và thảo luận liên quan đến tương lai của Ukraine cũng như an ninh châu Âu. Ông Tusk lưu ý, đây không chỉ là những đánh giá của ông mà còn là nhận định chung của các đối tác nước ngoài của Ba Lan, bao gồm cả các nước thành viên NATO, đồng thời cảnh báo, những tháng tới sẽ đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với Ba Lan và các đồng minh.

Các tuyên bố của giới lãnh đạo Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh cuộc tập trận do Pháp và Anh dẫn đầu, với sự tham gia của quân đội 11 quốc gia châu Âu, đang diễn ra cách ba địa điểm vật thể rơi xuống chỉ từ 50 đến 100 km. Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng phối hợp và triển khai lực lượng đa quốc gia trong các nhiệm vụ hỗ trợ Ukraine sau khi xung đột kết thúc.