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Ba Lan chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 50 triệu euro cho Ukraine

Thứ Năm, 06:07, 17/09/2026
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VOV.VN - Ba Lan đang chuẩn bị một cam kết hỗ trợ quốc phòng mới choUkraine trị giá 50 triệu euro, được thiết kế để tăng cường khả năng tác chiến trên không.

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan, Stanislaw Wziontek, gói viện trợ sắp tới tập trung vào thiết bị hàng không và đạn dược thiết yếu cho máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp. Nguồn cung cấp quân sự nằm trong sáng kiến ​​hỗ trợ tập trung vào các loại đạn dược được thiết kế để đánh chặn và vô hiệu hóa các máy bay không người lái. Tuy nhiên, ông cũng chưa tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch này nhưng khẳng định gói viện trợ này đáp ứng được các nhu cầu của Ukraine.

ba lan chuan bi goi vien tro quan su tri gia 50 trieu euro cho ukraine hinh anh 1
Ảnh minh họa: KT

Để bảo vệ không phận trước các mối đe dọa trên không, các phi đội F-16 của Ukraine dựa vào tên lửa không đối không AIM-9 và AIM-120. Lực lượng Ukraine cũng đã tích hợp tên lửa dẫn đường bằng laser (APKWS II) lên các máy bay phản lực, đóng vai trò là giải pháp tiết kiệm chi phí để chống lại máy bay không người lái. Ngoài các loại vũ khí cho máy bay, thỏa thuận của Ba Lan có thể bao gồm thêm các trang thiết bị hàng không khác chẳng hạn như máy bay chiến đấu MiG-29 đã ngừng hoạt động hoặc các nền tảng không người lái.

Chính quyền Ba Lan cũng đang cân nhắc việc chuyển giao hệ thống tên lửa đánh chặn phòng không Patriot cho Ukraine sau vụ tai nạn gần đây liên quan đến tên lửa hành trình Kh-101 của Nga trên lãnh thổ Ba Lan. Tháng 7/2026, Ba Lan đã giải mật các chi tiết trước đây được giữ bí mật về viện trợ quân sự cho Ukraine, lần đầu tiên tiết lộ rằng nước này đã cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 cùng với nhiều loại xe bọc thép, hệ thống phòng không, máy bay và đạn dược trị giá hàng tỷ euro.

Hải Đăng/VOV-Praha
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