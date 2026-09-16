Ukraine đề xuất mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục năm 2027

Theo dự thảo ngân sách được trình Quốc hội Ukraine ngày 16/9, chi tiêu quốc phòng năm 2027 dự kiến đạt 4,89 nghìn tỷ hryvnia (khoảng 110 tỷ USD), tăng 12% so với năm 2026. Khoản này chiếm khoảng hai phần ba tổng chi tiêu ngân sách dự kiến, ở mức 7,27 nghìn tỷ hryvnia.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tổng thu ngân sách được dự báo đạt 5,6 nghìn tỷ hryvnia. “Đây là dự toán ngân sách thứ sáu kể từ khi chiến sự xảy ra và một lần nữa lại lớn hơn dự toán trước đó. Trong những năm qua, chi phí cho cuộc chiến ngày càng tăng”, bà Roksolana Pidlasa, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Ukraine, nói với các nghị sĩ.

Bà Pidlasa cho biết chi phí cho chiến sự hiện vào khoảng 190 triệu USD mỗi ngày, tăng đáng kể so với mức 116 triệu USD/ngày vào năm 2022. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko cho biết nước này sẽ cần hơn 52 tỷ USD viện trợ tài chính quốc tế trong năm 2027.

Theo ông Marchenko, chính phủ của Tổng thống Zelensky đã nhận được cam kết hỗ trợ khoảng 20 tỷ USD từ các đối tác và đang đàm phán để tìm nguồn bù đắp phần còn thiếu.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine cũng cho rằng các tài sản của Nga đang bị các đồng minh châu Âu của Ukraine phong tỏa có thể trở thành một nguồn lực quan trọng để hỗ trợ Kiev xử lý thâm hụt ngân sách trong năm 2027.

Quốc hội Ukraine sẽ tiếp tục xem xét dự thảo ngân sách và tiếp nhận các đề xuất của nghị sĩ đến ngày 1/10. Dự luật ngân sách phải trải qua ba lần đọc và được thông qua trước ngày 1/12.

Bộ trưởng Marchenko cho biết tình hình tài chính của Ukraine đang trở nên phức tạp hơn trong năm nay, trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng của nước này.

Theo ông, thiệt hại ngày càng lớn trong khi nguồn thu ngân sách bắt đầu giảm, còn quân đội Ukraine tiếp tục cần thêm kinh phí. Ukraine hiện đối mặt với khoản thiếu hụt khoảng 27 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng trong năm nay, trong bối cảnh chính phủ tìm cách tăng lương cho quân nhân và mở rộng sản xuất vũ khí trong nước.