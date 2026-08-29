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Ba Lan đàm phán với Mỹ về việc xây dựng các căn cứ quân sự thường trực

Thứ Bảy, 08:54, 29/08/2026
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VOV.VN - Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về việc thiết lập một số căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước Đông Âu này, nhằm duy trì sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong bối cảnh Lầu Năm Góc tiến hành rà soát lực lượng đồn trú tại châu Âu và cân nhắc điều chỉnh quân số trên khắp lục địa.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thứ trưởng phụ trách chính sách của Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết, hai bên đang thảo luận về việc thiết lập một số căn cứ thường trực để triển khai binh sĩ Mỹ tại Ba Lan. Ông Zalewski cũng xác nhận, hiện hai bên chưa thống nhất địa điểm hay kế hoạch triển khai cụ thể. Một quan chức thuộc văn phòng ông Colby sẽ sớm tới Ba Lan để xem xét các địa điểm tiềm năng do Warsaw đề xuất.

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Thao trường Ba Lan. Ảnh: EPA.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Zalewski nhấn mạnh, Ba Lan không chỉ tìm kiếm sự hiện diện thường trực lớn hơn của Quân đội Mỹ mà còn muốn tiếp cận các năng lực quân sự mà nước này hiện đang thiếu như hệ thống trinh sát và chỉ huy. Ông Zalewski cho rằng, không nên chỉ tập trung vào số lượng mà cần chú trọng đến chất lượng hiện diện của binh sĩ Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận về việc thiết lập các căn cứ thường trực tại Ba Lan sẽ có tiến triển khi Lầu Năm Góc hoàn thành cuộc đánh giá 6 tháng về lực lượng đồn trú tại châu Âu.

Trước đó, vào đầu tháng 6 vừa qua, Ba Lan đã chính thức đề xuất Mỹ thiết lập một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết, Washington sẽ điều thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan. Hiện tại, Ba Lan là nơi đóng quân của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, trong đó phần lớn lực lượng này được triển khai theo hình thức luân phiên.

Thông báo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu để phù hợp với các yêu cầu chiến lược mới. Tuy nhiên, các đồng minh NATO bày tỏ lo ngại, quá trình này có thể dẫn tới việc Mỹ tiếp tục cắt giảm quân số tại châu lục này.

Như Hoa/VOV-Praha
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