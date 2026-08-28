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Ba Lan không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ

Thứ Sáu, 07:23, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 27/8, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski khẳng định, Ba Lan không có kế hoạch đặt đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét lại việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết, Warsaw muốn tham gia cơ chế răn đe hạt nhân của NATO, tuy nhiên việc đó không có nghĩa là phải lưu giữ đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan.

Ông Zalewski cho biết thêm, Ba Lan ủng hộ việc châu Âu tập trung phòng thủ thông thường, trong khi Mỹ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho lực lượng vũ trang châu Âu. Ông cũng coi thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan là nhằm tăng cường an ninh châu Âu, không phải là bước đệm đưa vũ khí hạt nhân vào Warsaw.

Trước đó, Thủ tướng Donald Tusk cho biết, Ba Lan đã tham gia nhóm hợp tác với Pháp về răn đe hạt nhân nâng cao, gồm trao đổi thông tin và diễn tập chung. Theo ông Tusk, Ba Lan sẽ an toàn hơn nếu có kho vũ khí hạt nhân riêng, tuy nhiên thừa nhận con đường đó rất dài và phải có sự đồng thuận chính trị.

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Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sikorski khẳng định, Warsaw không xem xét phương án sở hữu vũ khí hạt nhân quốc gia. Theo ông, việc thảo luận công khai về vấn đề vũ khí hạt nhân là thiếu trách nhiệm. Vấn đề này cần được thảo luận trong nhóm hoạch định hạt nhân của NATO và đối thoại kín với các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Zalewski được đưa ra trong bối cảnh Washington đang rà soát lại việc bố trí quân Mỹ ở châu Âu. Đợt rà soát kéo dài khoảng sáu tháng nhằm đẩy nhanh việc các nước châu Âu tự đảm nhận phần lớn trách nhiệm phòng thủ thông thường.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khi thời gian gần đây, các quan chức phương Tây nhiều lần cảnh báo, một cuộc tấn công vào lãnh thổ NATO có thể sẽ diễn ra vào cuối thập kỷ này, trong khi thông tin tình báo của Mỹ cho biết cuộc tấn công có thể xảy ra sớm hơn.

Như Hoa/VOV-Praha
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