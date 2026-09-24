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Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau khi cáo buộc trực thăng Nga xâm phạm không phận

Thứ Năm, 09:14, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngày 23/9, một máy bay trực thăng Mi-8 của Nga được cho là đã xâm phạm không phận Ba Lan trong thời gian ngắn gần vùng lãnh thổ Kaliningrad thuộc Nga, khiến Ba Lan phải điều động máy bay chiến đấu đến khu vực này.

Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết chiếc trực thăng đã xâm nhập không phận Ba Lan lúc 11h08 sáng từ Kaliningrad ở phía bắc nước này, trong khoảng thời gian 42 giây. Cơ quan này cũng nhấn mạnh hệ thống định vị vô tuyến của quân đội Ba Lan đã theo dõi được hành trình chuyến bay của chiếc máy bay, đồng thời cho biết thêm lực lượng mặt đất vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

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Máy bay chiến đấu của không quân Ba Lan. Ảnh minh họa: Reuters.

Vụ việc xảy ra sau khi các công tố viên Ba Lan tiết lộ rằng một máy bay không người lái Gerbera 2 của Nga được tìm thấy ở Biển Baltic tuần trước mang theo đầu đạn nổ có sức công phá lớn. Tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo những nguy cơ về an ninh bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa vào các quốc gia ủng hộ Ukraine.

Từ đầu năm tới nay, các quan chức châu Âu đã nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng các hành động phá hoại, tấn công mạng, gián điệp và hoạt động máy bay không người lái để gây áp lực lên một số quốc gia châu Âu. Vào tháng 8 vừa rồi, Đức cũng cáo buộc Nga về vụ tấn công bằng máy bay không người lái mang chất nổ nhằm vào sân bay Leipzig. Trong khi đầu tháng 9, Thủ tướng Đan Mạch cáo buộc một tàu khu trục của Nga đã bắn hai quả pháo sáng vào một máy bay trực thăng quân sự của Đan Mạch, gọi vụ việc là một nỗ lực nhằm thử thách NATO.

Đáp trả lại các cáo buộc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch tấn công các nước NATO. Ngoài ra, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của châu Âu nhằm vào Nga sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến khác.

Hải Đăng/VOV-Praha
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