Ông Zelensky: Nga chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine

Trong bài đăng trên Telegram về nội dung cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đồng minh nhằm tăng cường năng lực phòng không.

“Hiện có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine”, ông Zelensky viết.

Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine cho rằng không thể thảo luận về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga khi cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Trong thời gian dài, các lực lượng Nga thường tiến hành những đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào ban đêm. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Moscow đã thay đổi chiến thuật, tiến hành các đợt tấn công trong cả ngày.

Trong thời gian ở New York tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Tổng thống Zelensky đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nỗ lực chấm dứt xung đột, trong đó có khả năng tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn từ cả hai phía với Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng.

Bình luận về những tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng những tuyên bố của ông Zelensky ngày càng trở nên mâu thuẫn giữa bối cảnh tình hình chiến trường và kinh tế của Ukraine đang xấu đi. Ông Peskov nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn khẳng định, với việc giải quyết xung đột hiện nay ở Ukraine, Moscow ủng hộ "một nền hòa bình bền vững thay vì một lệnh ngừng bắn vốn về cơ bản chẳng mang lại kết quả gì".