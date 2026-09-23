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Tổng thống Ukraine Zelensky phát tín hiệu mới về khả năng đàm phán với Nga

Thứ Tư, 08:28, 23/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Zelensky cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, trong đó có khả năng thiết lập một lệnh ngừng bắn từ cả hai phía nhằm vào các mục tiêu năng lượng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia bất kỳ hình thức thỏa thuận ngừng bắn nào nhằm vào các cơ sở năng lượng với Nga sau khi kết thúc cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút với Tổng thống Donald Trump tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 22/9. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định hai bên không thảo luận về khả năng Kiev đơn phương dừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump bày tỏ lo ngại về thiệt hại lớn đối với năng lực lọc dầu của Nga. Ông cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở chế biến nhiên liệu của Nga đang góp phần đẩy giá dầu diesel trên thị trường toàn cầu lên cao.

Trước cuộc gặp, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông và ông Zelensky sẽ thảo luận về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. “Đó là một đòn giáng mạnh vào người Nga. Đồng thời, đây cũng là một đòn giáng mạnh vào giá dầu diesel”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết hai bên cũng thảo luận các giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.

Ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin

Tổng thống Zelensky một lần nữa khẳng định sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp ba bên có sự tham dự của Tổng thống Trump.

Ông Zelensky cho biết hy vọng Mỹ có thể tìm ra cách đưa Moscow trở lại bàn đàm phán, sau khi các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đổ vỡ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine nói ông chưa nhận thấy dấu hiệu cho thấy Nga sẵn sàng đối thoại.

Tuần trước, Tổng thống Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí không tấn công các mục tiêu năng lượng. Tuy nhiên, dấu hiệu về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng biến mất khi Nga tấn công các trạm xăng tại Kiev vào ngày hôm sau, trong khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy lọc dầu của Nga.

Ông Zelensky cũng đã có cuộc gặp Thủ tướng Anh Andy Burnham ở New York. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Burnham cho biết, trong cuộc gặp trước đó với Tổng thống Trump, ông đã thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ gây sức ép để Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng. Thủ tướng Anh đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine để phục hồi cơ sở hạ tầng.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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