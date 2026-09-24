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Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẽ không ngừng chiến dịch ở Ukraine để đàm phán hòa bình

Thứ Năm, 05:34, 24/09/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Lavrov nói Nga sẽ không ngừng chiến dịch quân sự tại Ukraine để đàm phán hòa bình, đồng thời bác đề xuất ngừng bắn vô điều kiện.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự trong thời gian các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra.

“Chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông Lavrov tuyên bố, đồng thời cho rằng các nước châu Âu muốn có một khoảng ngừng giao tranh để tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

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Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 23/9/2026. Ảnh: Reuters

Trước cuộc họp, đại diện 51 nước đã ký tuyên bố chung kêu gọi Nga chấp nhận một lệnh ngừng bắn “toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện”, coi đây là bước cần thiết để mở đường cho các hoạt động ngoại giao và đàm phán hướng tới hòa bình. Trong số các bên ủng hộ tuyên bố có các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada, Australia và nhiều quốc gia khác.

Phát biểu của Ngoại trưởng Nga được đưa ra vài ngày sau khi Ukraine tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhằm vào Moscow và khu vực lân cận. Theo giới chức Nga, hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn trên nhiều hướng kể từ ngày 19/9, trong đó khoảng 450 chiếc hướng tới Moscow.

Moscow cho rằng trong thời gian xung đột, Ukraine nhiều lần kêu gọi ngừng bắn sau các đợt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phía Nga đến nay vẫn bác bỏ đề xuất ngừng bắn vô điều kiện, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự chỉ có thể chấm dứt khi hai bên hướng tới một thỏa thuận toàn diện, trong đó giải quyết những vấn đề mà Moscow gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột.

Trong những tháng gần đây, Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào Ukraine. Moscow tuyên bố các đòn tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Phía Nga cho rằng việc tăng cường các cuộc tấn công là nhằm đáp trả chiến dịch tiến công tầm xa kéo dài 40 ngày của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi cuối tháng 6 cho biết ông đã phê chuẩn chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm “gây ảnh hưởng” đối với Nga và tạo sức ép buộc Moscow chấm dứt xung đột. Chiến dịch bao gồm các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, theo phía Nga, chiến dịch của Ukraine không đạt được mục tiêu gây sức ép buộc Moscow thay đổi lập trường, trong khi Nga sau đó tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng cảng ở Biển Đen cũng như các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Sau đợt tập kích UAV nhằm vào Moscow mới đây, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục “tăng cường các cuộc tấn công chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Kiev” để đáp trả.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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