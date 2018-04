Ba Lan kỷ niệm 75 năm người Do Thái chống phát xít Đức

Ngày 19/4/2018, tại nghĩa trang người Do Thái ở thủ đô Warszawa,Tổng thống, Thủ tướng và nhiều quan chức cấp cao của Ba Lan cùng Đại sứ Israel tại Ba Lan, đã tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 75 cuộc nổi dậy của người Do Thái chống lại phát xít Đức.

750 người lính Ba La đã tham gia cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội phát xít Đức. (Ảnh: KT)

Ngày này cách đây 75 năm, tại khu Do Thái ở thủ đô Warszawa, khoảng 750 người lính đã tham gia cuộc nổi dậy chống lại lực lượng quân đội phát xít Đức với quân số lớn gấp 3 lần. Họ tự hào chọn cách hy sinh anh dũng thay vì bị dồn vào các buồng khí gas và chết ngạt như hàng triệu người khác tại các trại tử thần do phát xít Đức dựng lên trên lãnh thổ Ba Lan.

Trong cuộc chiến đấu không cân sức đó, hầu hết các chiến binh người Do Thái đã hy sinh, chỉ còn vài chục người sống sót. Kể từ ngày đó, phần lớn trong số họ hoặc đã qua đời, hoặc không còn đủ sức khỏe để tham gia các lễ kỷ niệm ngày nổi dậy của họ hàng năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ca ngợi sự hy sinh quả cảm của những người lính Do Thái mà ông gọi họ là những "người anh hùng" bởi họ đã chiến đấu vì nhân phẩm và tự do, và cũng vì Ba Lan bởi họ là công dân Ba Lan. Còn Đại sứ Israel Anna Azari nói rằng, Israel tự hào khi đất nước có những người con biết hy sinh anh dũng để bảo vệ tự do và nhân phẩm. Bà khẳng định những người chiến binh Do Thái năm xưa luôn là hình mẫu cho những người Do Thái ngày nay học tập.

Vào đúng 12 giờ trưa (giờ địa phương), khi tất cả các nhà thờ ở thủ đô Warszawa cùng đổ chuông, Tổng thống Ba Lan Duda trang trọng đặt lẵng hoa tại Tượng đài các anh hùng khu Do Thái được dựng lên đúng tại nơi khởi nguồn của cuộc nổi dậy 75 năm về trước. Những người tham dự đã đặt các bông hoa thủy tiên bằng giấy lên phiến đá tượng đài để vinh danh các anh hùng của cuộc nổi dậy năm xưa.

Nhiều hoạt động khác kỷ niệm sự kiện cũng diễn ra cùng ngày tại thủ đô Warszawa, bao gồm các buổi hòa nhạc, chiếu phim, trao tước hiệu công dân danh dự cho 3 người sống sót vụ thảm sát Holocaust./.

