Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

Chủ Nhật, 05:16, 19/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski mới đây cho biết, nước này kỳ vọng chính sách của Hungary dưới thời Thủ tướng đắc cử Péter Magyar đối với Ukraine và Nga sẽ có những thay đổi đáng kể theo hướng ủng hộ các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Kiev và áp đặt các lệnh trừng phạt Moscow.

Chia sẻ sau cuộc điện đàm với bà Anita Orbán, người dự kiến được chỉ định làm Ngoại trưởng Hungary, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cho biết, Hungary có thể sẽ không còn duy trì lập trường cản trở như trước, thay vào đó sẽ dỡ bỏ lệnh đóng băng các khoản tiền dành cho quân đội Ba Lan và viện trợ cho Ukraine, cũng như ủng hộ các gói trừng phạt mới chống lại Nga.

Theo ông Sikorski, đây có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng, vì trong nhiều năm qua, Hungary dưới thời Thủ tướng sắp mãn nhiệm Orbán liên tục sử dụng quyền phủ quyết để chặn việc hoàn trả chi phí cho thiết bị quân sự mà Ba Lan cung cấp cho Ukraine và trì hoãn khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Kiev.

ba lan ky vong co su thay doi trong chinh sach cua hungary doi voi ukraine va nga hinh anh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Sikorski kỳ vọng,  chính phủ mới của Hungary sẽ phê duyệt nhanh chóng việc giải ngân viện trợ của EU cho Ukraine, qua đó góp phần củng cố khả năng phòng thủ của Kiev và giảm bớt gánh nặng của Ba Lan trong bảo đảm an ninh sườn phía Đông của NATO.

Theo ông Sikorski, mặc dù Thủ tướng đắc cử Magyar chưa đưa ra tuyên bố chi tiết về chính sách của Hungary, tuy nhiên cách tiếp cận cân bằng giữa lợi ích quốc gia Hungary và trách nhiệm chung của EU sẽ mở ra triển vọng hợp tác thực chất hơn giữa Warsaw và Budapest.

Về khả năng Ukraine gia nhập EU, ông Sikorski khẳng định, việc nhanh chóng kết nạp Ukraine là điều không thể và nước này phải đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí và điều kiện để trở thành thành viên chính thức của EU.

Trong khi đó, Thủ tướng đắc cử Péter Magyar cũng tuyên bố, Hungary không ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra.

Theo ông Magyar, việc một quốc gia đang xung đột gia nhập khối cần phải được đưa ra trưng cầu dân ý và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêu chuẩn, thay vì các thỏa thuận đặc biệt.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo EU và nhiều nước thành viên kỳ vọng, sau chiến thắng lịch sử của đảng Tisza, Hungary có thể sẽ giảm lập trường đối đầu và trở thành đối tác xây dựng hơn trong các vấn đề cốt lõi của EU, đặc biệt là hoạt động viện trợ Ukraine và duy trì các lệnh trừng phạt Nga.

chaymarine-insight11zon-edited-1773214558859_gzgm.jpg

Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư

VOV.VN - Căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng trở lại tại vùng Vịnh sau tuyên bố tái đóng của eo biển Hormuz của Iran hồi sáng nay. Theo một số báo cáo, nhiều tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã bị tấn công chỉ trong ít giờ qua.

Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán “rất tốt” bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz
Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán “rất tốt” bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 18/4, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang có “những cuộc trao đổi rất tốt” với Iran. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận phía Iran muốn đóng cửa eo biển một lần nữa.

Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán “rất tốt” bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz

Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán “rất tốt” bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz

VOV.VN - Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 18/4, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang có “những cuộc trao đổi rất tốt” với Iran. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận phía Iran muốn đóng cửa eo biển một lần nữa.

Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon
Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/4) tuyên bố đã thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở miền Nam Lebanon, tương tự như đường ranh giới phân chia khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại Gaza, đồng thời cho biết đã tấn công những đối tượng tiếp cận đường ranh giới này.

Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon

Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/4) tuyên bố đã thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở miền Nam Lebanon, tương tự như đường ranh giới phân chia khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại Gaza, đồng thời cho biết đã tấn công những đối tượng tiếp cận đường ranh giới này.

Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư
Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư

VOV.VN - Căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng trở lại tại vùng Vịnh sau tuyên bố tái đóng của eo biển Hormuz của Iran hồi sáng nay. Theo một số báo cáo, nhiều tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã bị tấn công chỉ trong ít giờ qua.

Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư

Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư

VOV.VN - Căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng trở lại tại vùng Vịnh sau tuyên bố tái đóng của eo biển Hormuz của Iran hồi sáng nay. Theo một số báo cáo, nhiều tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã bị tấn công chỉ trong ít giờ qua.

