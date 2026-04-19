Ba Lan kỳ vọng có sự thay đổi trong chính sách của Hungary đối với Ukraine và Nga

Chia sẻ sau cuộc điện đàm với bà Anita Orbán, người dự kiến được chỉ định làm Ngoại trưởng Hungary, Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski cho biết, Hungary có thể sẽ không còn duy trì lập trường cản trở như trước, thay vào đó sẽ dỡ bỏ lệnh đóng băng các khoản tiền dành cho quân đội Ba Lan và viện trợ cho Ukraine, cũng như ủng hộ các gói trừng phạt mới chống lại Nga.

Theo ông Sikorski, đây có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng, vì trong nhiều năm qua, Hungary dưới thời Thủ tướng sắp mãn nhiệm Orbán liên tục sử dụng quyền phủ quyết để chặn việc hoàn trả chi phí cho thiết bị quân sự mà Ba Lan cung cấp cho Ukraine và trì hoãn khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Kiev.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Sikorski kỳ vọng, chính phủ mới của Hungary sẽ phê duyệt nhanh chóng việc giải ngân viện trợ của EU cho Ukraine, qua đó góp phần củng cố khả năng phòng thủ của Kiev và giảm bớt gánh nặng của Ba Lan trong bảo đảm an ninh sườn phía Đông của NATO.

Theo ông Sikorski, mặc dù Thủ tướng đắc cử Magyar chưa đưa ra tuyên bố chi tiết về chính sách của Hungary, tuy nhiên cách tiếp cận cân bằng giữa lợi ích quốc gia Hungary và trách nhiệm chung của EU sẽ mở ra triển vọng hợp tác thực chất hơn giữa Warsaw và Budapest.

Về khả năng Ukraine gia nhập EU, ông Sikorski khẳng định, việc nhanh chóng kết nạp Ukraine là điều không thể và nước này phải đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí và điều kiện để trở thành thành viên chính thức của EU.

Trong khi đó, Thủ tướng đắc cử Péter Magyar cũng tuyên bố, Hungary không ủng hộ việc đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra.

Theo ông Magyar, việc một quốc gia đang xung đột gia nhập khối cần phải được đưa ra trưng cầu dân ý và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêu chuẩn, thay vì các thỏa thuận đặc biệt.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo EU và nhiều nước thành viên kỳ vọng, sau chiến thắng lịch sử của đảng Tisza, Hungary có thể sẽ giảm lập trường đối đầu và trở thành đối tác xây dựng hơn trong các vấn đề cốt lõi của EU, đặc biệt là hoạt động viện trợ Ukraine và duy trì các lệnh trừng phạt Nga.