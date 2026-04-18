Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán “rất tốt” bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 22:54, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 18/4, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang có “những cuộc trao đổi rất tốt” với Iran. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận phía Iran muốn đóng cửa eo biển một lần nữa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hy vọng về một bước đột phá ngoại giao suy giảm mạnh. Trước đó, giới chức Iran phát tín hiệu sẽ không mở lại hoàn toàn Eo biển Hormuz nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này. Ông Trump cho biết thêm, phía Mỹ vẫn đang giữ lập trường cứng rắn với Iran và khẳng định phía Tehran không thể “tống tiền Mỹ”.

Ong trump tuyen bo van dam phan rat tot bat chap iran dong cua eo bien hormuz hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng Mỹ không thể đạt kết quả thông qua “những lời nói dối” và Tehran sẽ không nhượng bộ khi Washington vẫn tiếp tục gây sức ép quân sự.

Trước đó cùng ngày, cả phía Mỹ và Iran từng phát tín hiệu tích cực khi cho rằng eo biển đã “mở cửa hoàn toàn” cho tàu thương mại trong thời gian ngừng bắn. Tuy nhiên, Iran sau đó đảo ngược lập trường sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ vẫn sẽ duy trì phong tỏa đối với Iran cho tới khi đạt được “thỏa thuận 100% ”.

Tại một cuộc vận động chính trị ở bang Arizona tối 18/4, ông Trump tiếp tục khẳng định phần lớn các nội dung đã được hai bên thống nhất. Ông cho rằng Iran đã nhượng bộ ở một số vấn đề then chốt, trong đó có việc Mỹ sẽ tiếp quản toàn bộ lượng uranium làm giàu còn sót lại mà ông gọi là “bụi hạt nhân”. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ hoàn toàn phát biểu này. Giới chức Iran nhấn mạnh uranium làm giàu sẽ không được chuyển ra khỏi lãnh thổ nước này và coi đây là vấn đề chủ quyền quốc gia.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi ông Trump cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, dự kiến hết hạn vào thứ Tư tới, có thể sẽ không được gia hạn nếu không đạt tiến triển rõ rệt. Ông nói lệnh phong tỏa vẫn sẽ được giữ nguyên, đồng thời để ngỏ khả năng Mỹ nối lại chiến dịch không kích.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Iran Ebrahim Azizi tuyên bố việc đóng cửa eo biển Hormuz là phản ứng trước “sự thiếu tin cậy của Mỹ”. Theo ông, lịch sử quan hệ giữa hai nước cho thấy Washington thường không tuân thủ cam kết và đang cố tạo “ấn tượng về một thỏa thuận” để đánh lừa dư luận. Ông Azizi cảnh báo Iran đã chuẩn bị sẵn các biện pháp đáp trả mạnh mẽ tại những điểm chiến lược nếu Mỹ có thêm hành động “thiếu thiện chí”.

Quang Trung/VOV-Washington
Theo Reuters
Tag: Donald Trump Iran eo biển Hormuz đàm phán Mỹ Iran căng thẳng Trung Đông phong tỏa hải quân uranium làm giàu Mohammad Bagher Ghalibaf Ebrahim Azizi ngừng bắn Mỹ Iran
Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz
Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tình hình eo biển Hormuz, các nhà lãnh đạo của quốc gia châu Âu ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược này, khẳng định thành công phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn và giảm bớt căng thẳng Iran và Mỹ.

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tình hình eo biển Hormuz, các nhà lãnh đạo của quốc gia châu Âu ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược này, khẳng định thành công phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn và giảm bớt căng thẳng Iran và Mỹ.

Iran áp quy định mới tại eo biển Hormuz, cảnh báo không khoan nhượng
Iran áp quy định mới tại eo biển Hormuz, cảnh báo không khoan nhượng

VOV.VN - Iran công bố quy định mới siết kiểm soát hoạt động qua eo biển Hormuz, cấm tàu quân sự và yêu cầu mọi di chuyển phải được phê duyệt, đồng thời cảnh báo đáp trả nếu lợi ích bị đe dọa.

VOV.VN - Iran công bố quy định mới siết kiểm soát hoạt động qua eo biển Hormuz, cấm tàu quân sự và yêu cầu mọi di chuyển phải được phê duyệt, đồng thời cảnh báo đáp trả nếu lợi ích bị đe dọa.

