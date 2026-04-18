中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư

Thứ Bảy, 21:50, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Căng thẳng đang gia tăng nghiêm trọng trở lại tại vùng Vịnh sau tuyên bố tái đóng của eo biển Hormuz của Iran hồi sáng nay. Theo một số báo cáo, nhiều tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã bị tấn công chỉ trong ít giờ qua.

Truyền thông khu vực dẫn lời một nguồn tin Mỹ chiều nay cho biết ít nhất 3 cuộc tấn công nhằm vào các tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã được ghi nhận, sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong đó, ít nhất một con tàu đã bị hư hại, nhưng không có thương vong về người.

Trước đó, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo xuồng cao tốc vũ trang của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khai hỏa vào một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Tehran thông báo tái áp đặt biện pháp kiểm soát tuyến hàng hải này. Vị trí vụ tấn công cách Oman khoảng 37km về phía Đông Bắc. Không có bất kỳ cảnh báo nào được đưa ra trước vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công đầu tiên được ghi nhận xảy ra tại vịnh Ba Tư kể từ khi Mỹ và Iran thực thi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần ngày 8/4. Trước vụ tấn công hôm nay, tình hình khu vực tương đối yên tĩnh, ngay cả sau khi Hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman hôm 13/4.

Cả Iran và Mỹ đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các vụ tấn công hôm nay.

tau_thuyen_hormuz_1.jpg

Iran tái áp đặt hạn chế với eo biển Hormuz

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tình trạng kiểm soát tại eo biển Hormuz đã “trở lại trạng thái trước đây”, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: vịnh Ba Tư eo biển Hormuz Iran Mỹ tấn công tàu hàng căng thẳng Trung Đông IRGC an ninh hàng hải tàu chở dầu xung đột khu vực
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran mở lại một phần không phận
Iran mở lại một phần không phận

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho biết nước này đã mở cửa trở lại một phần không phận vào ngày 18/4 đối với các chuyến bay quốc tế băng qua khu vực phía Đông lãnh thổ.

Iran mở lại một phần không phận

Iran mở lại một phần không phận

VOV.VN - Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran cho biết nước này đã mở cửa trở lại một phần không phận vào ngày 18/4 đối với các chuyến bay quốc tế băng qua khu vực phía Đông lãnh thổ.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tình hình eo biển Hormuz, các nhà lãnh đạo của quốc gia châu Âu ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược này, khẳng định thành công phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn và giảm bớt căng thẳng Iran và Mỹ.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz

Các quốc gia châu Âu ủng hộ nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz

VOV.VN - Sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tình hình eo biển Hormuz, các nhà lãnh đạo của quốc gia châu Âu ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa trở lại tuyến hàng hải chiến lược này, khẳng định thành công phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn và giảm bớt căng thẳng Iran và Mỹ.

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ
Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về việc xử lý kho urani làm giàu và eo biển Hormuz, trong bối cảnh đàm phán đang được thúc đẩy với kỳ vọng diễn ra vào cuối tuần này.

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ

Toàn cảnh quốc tế trưa 18/4: Ông Trump muốn lấy urani của Iran đưa về Mỹ

VOV.VN - Mỹ và Iran liên tục đưa ra những tuyên bố trái chiều về việc xử lý kho urani làm giàu và eo biển Hormuz, trong bối cảnh đàm phán đang được thúc đẩy với kỳ vọng diễn ra vào cuối tuần này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ