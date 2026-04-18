Nhiều tàu hàng bị tấn công trên vịnh Ba Tư

Truyền thông khu vực dẫn lời một nguồn tin Mỹ chiều nay cho biết ít nhất 3 cuộc tấn công nhằm vào các tàu hàng trên vịnh Ba Tư đã được ghi nhận, sau khi Iran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz. Trong đó, ít nhất một con tàu đã bị hư hại, nhưng không có thương vong về người.

Trước đó, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo xuồng cao tốc vũ trang của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khai hỏa vào một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Tehran thông báo tái áp đặt biện pháp kiểm soát tuyến hàng hải này. Vị trí vụ tấn công cách Oman khoảng 37km về phía Đông Bắc. Không có bất kỳ cảnh báo nào được đưa ra trước vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công đầu tiên được ghi nhận xảy ra tại vịnh Ba Tư kể từ khi Mỹ và Iran thực thi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần ngày 8/4. Trước vụ tấn công hôm nay, tình hình khu vực tương đối yên tĩnh, ngay cả sau khi Hải quân Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng biển của Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman hôm 13/4.

Cả Iran và Mỹ đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các vụ tấn công hôm nay.