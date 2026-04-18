中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon

Thứ Bảy, 22:54, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/4) tuyên bố đã thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở miền Nam Lebanon, tương tự như đường ranh giới phân chia khu vực do quân đội Israel kiểm soát tại Gaza, đồng thời cho biết đã tấn công những đối tượng tiếp cận đường ranh giới này.

Theo quân đội Israel, lực lượng này đã phát hiện những đối tượng tiếp cận “Đường ranh giới vàng” theo cách gây ra mối đe dọa trực tiếp và đã tấn công các đối tượng tình nghi ở một số khu vực ở miền Nam Lebanon, đồng thời lưu ý quân đội được phép hành động chống lại các mối đe dọa, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Mặc dù đạt được lệnh ngừng bắn từ đêm ngày 16/4, tuy nhiên Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm qua (17/4) tuyên bố, Israel “vẫn chưa hoàn thành công việc đối với Hezbollah” và sẽ tiếp tục “giải tán” lực lượng này.

Hezbollah đã ngừng các hoạt động quân sự sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nhưng cảnh báo “sẵn sàng hành động” nếu Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tình hình tại miền Nam Lebanon diễn biến phức tạp, khi Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) hôm nay lên án cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon, khiến 1 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cho biết 1 binh sĩ Pháp phục vụ trong UNIFIL đã thiệt mạng trong vụ tấn công và cáo buộc Hezbollah gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền Lebanon hành động chống lại những kẻ chịu trách nhiệm.

Ông Trump nói Israel bị cấm tấn công Lebanon

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm Israel không kích Lebanon sau thỏa thuận ngừng bắn, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định chưa kết thúc chiến dịch nhằm vào Hezbollah.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Lebanon Đường ranh giới vàng Hezbollah Benjamin Netanyahu UNIFIL ngừng bắn xung đột Trung Đông tấn công quân sự Emmanuel Macron
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Quân đội Lebanon cáo buộc Israel tiến hành “một số cuộc tấn công” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực.

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Nhà Trắng hé lộ hậu trường đàm phán thỏa thuận ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố tiến trình đạt lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon, đồng thời đưa ra 6 điều khoản then chốt, mở đường cho đàm phán hòa bình dài hạn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ