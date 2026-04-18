Quân đội Israel tuyên bố thiết lập “Đường ranh giới vàng” ở Lebanon

Theo quân đội Israel, lực lượng này đã phát hiện những đối tượng tiếp cận “Đường ranh giới vàng” theo cách gây ra mối đe dọa trực tiếp và đã tấn công các đối tượng tình nghi ở một số khu vực ở miền Nam Lebanon, đồng thời lưu ý quân đội được phép hành động chống lại các mối đe dọa, bất chấp lệnh ngừng bắn.

Mặc dù đạt được lệnh ngừng bắn từ đêm ngày 16/4, tuy nhiên Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm qua (17/4) tuyên bố, Israel “vẫn chưa hoàn thành công việc đối với Hezbollah” và sẽ tiếp tục “giải tán” lực lượng này.

Hezbollah đã ngừng các hoạt động quân sự sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nhưng cảnh báo “sẵn sàng hành động” nếu Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tình hình tại miền Nam Lebanon diễn biến phức tạp, khi Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) hôm nay lên án cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon, khiến 1 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cho biết 1 binh sĩ Pháp phục vụ trong UNIFIL đã thiệt mạng trong vụ tấn công và cáo buộc Hezbollah gây ra, đồng thời kêu gọi chính quyền Lebanon hành động chống lại những kẻ chịu trách nhiệm.