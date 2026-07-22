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Ba Lan tham gia dự án vệ tinh của EU, phát triển giải pháp thay thế Starlink

Thứ Tư, 06:31, 22/07/2026
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VOV.VN - Ngày 21/7, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Kierwiński và Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Kubilius đã ký thỏa thuận, đưa Ba Lan trở thành một trong sáu quốc gia tham gia dự án vệ tinh IRIS2 của EU.

Theo thỏa thuận vệ tinh mới ký kết, Ba Lan cam kết đóng góp 656 triệu euro cho chương trình IRIS2, đổi lại nước này sẽ được tiếp cận mạng lưới thông tin liên lạc vệ tinh an toàn dành cho các cơ quan chính phủ, lực lượng vũ trang và dịch vụ khẩn cấp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Andrius Kubilius nhấn mạnh, thông qua việc đầu tư vào không gian, Ba Lan đang đầu tư vào an ninh, nền kinh tế và tương lai của đất nước.

ba lan tham gia du an ve tinh cua eu, phat trien giai phap thay the starlink hinh anh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński khẳng định, việc tham gia IRIS2 sẽ giúp nước này sớm đạt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ châu Âu và tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong các nỗ lực an ninh của EU.

Chương trình IRIS2 hướng đến việc triển khai một chòm sao gồm gần 300 vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp và tầm trung. Hệ thống này sẽ cung cấp khả năng liên lạc được mã hóa và chống nhiễu cho các chính phủ, cơ quan quốc phòng, dịch vụ khẩn cấp cũng như một số người dùng thương mại được lựa chọn trên khắp EU. Dự án được công bố lần đầu vào năm 2022 như một phần trong nỗ lực của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà khai thác vệ tinh ngoài châu Âu, trong đó IRIS² được xem là giải pháp thay thế an toàn cho các mạng lưới như Starlink của Elon Musk.

Dự kiến, dự án có tổng chi phí khoảng 10,6 tỷ euro, trong đó 6,5 tỷ euro đến từ nguồn vốn nhà nước và khoảng 4 tỷ euro từ các nhà đầu tư tư nhân. IRIS² dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2030. Ba Lan sẽ tài trợ cho 6 vệ tinh lớn ở quỹ đạo Trái đất tầm trung và 6 vệ tinh nhỏ hơn ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Ngoài ra, dự án cũng sẽ xây dựng một trạm mặt đất tại Warsaw, kết nối hệ thống vệ tinh với mạng cáp quang an toàn GovNet của Chính phủ Ba Lan.

Việc Ba Lan tham gia dự án vệ tinh IRIS² của EU diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây nước này đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp vũ trụ. Năm ngoái, Ba Lan đã phóng vệ tinh quân sự quốc gia đầu tiên, trong khi Công ty Creotech Instruments của nước này đã ký hợp đồng trị giá 52 triệu euro với Cơ quan Vũ trụ châu Âu để chế tạo và phóng một chòm sao vệ tinh quan sát trái đất.

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Ba Lan bác bỏ việc triển khai quân đội ở Ukraine

VOV.VN - Giới chức Ba Lan khẳng định không có kế hoạch triển khai quân đội đến Ukraine như một phần của sứ mệnh ổn định tình hình khu vực, nhưng sẽ vẫn là một trong những thành viên chủ chốt của Liên minh tự nguyện, đóng vai trò là trung tâm hậu cần và hoạt động chính của liên minh này.

Như Hoa/VOV-Praha
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