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Ba Lan đăng cai tập trận chung lần đầu tiên của "Liên minh các quốc gia sẵn sàng"

Thứ Tư, 07:21, 15/07/2026
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VOV.VN - Ngày 14/7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên của “Liên minh các quốc gia sẵn sàng” vào mùa thu tới nhằm chuẩn bị đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, Hội nghị thượng đỉnh “Liên minh các nước sẵn sàng” diễn ra ngày 14/7 tại Paris (Pháp) đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động hỗ trợ Ukraine và an ninh khu vực. Hội nghị cũng nhất trí về việc Ba Lan sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên với sự tham gia của Quân đội Pháp và Anh vào mùa thu năm nay.

Theo Thủ tướng Tusk, cuộc tập trận này không chỉ nhằm chuẩn bị những đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình hoặc một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga, mà còn nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng đồng minh.

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Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Tusk cho biết thêm, bên cạnh việc đăng cai tổ chức tập trận, Ba Lan cũng đang chuẩn bị các điều kiện hậu cần và tài chính để hướng tới việc tiếp nhận sự hiện diện quân sự thường trực của các lực lượng châu Âu như Pháp, Anh, bên cạnh lực lượng Mỹ đã đồn trú tại nước này. Điều này sẽ là một phần trong nỗ lực của châu Âu nhằm gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ sườn phía Đông của NATO.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận lực lượng từ Pháp, Anh trong dài hạn, không chỉ tạm thời cho mục đích tập trận, nhằm nâng cao năng lực phòng thủ của Ba Lan, cũng như của liên minh.

Trước đó, vào tháng 1/2026, sau Hội nghị Thượng đỉnh “Liên minh các nước sẵn sàng” tại Paris, Thủ tướng Tusk cũng đã tuyên bố, Ba Lan sẽ là quốc gia dẫn đầu trong việc cung cấp hỗ trợ hậu cần cho Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tuy nhiên, Warsaw đã loại trừ khả năng gửi bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào đến Ukraine, thay vào đó chỉ tập trung vào các biện pháp hỗ trợ gián tiếp như chuẩn bị hậu cần và tổ chức các cuộc tập trận quân sự.

Như Hoa/VOV-Praha
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