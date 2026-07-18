Ba Lan thành lập lực lượng quân sự mới để đối phó áp lực từ biên giới phía Đông

Lực lượng mới này sẽ được trang bị để đối phó với các mối đe dọa hiện nay, như các hoạt động hỗn hợp, áp lực di cư và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đơn vị này sẽ gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ để trở thành một trong những trụ cột của chương trình Lá chắn phía Đông của Ba Lan, được khởi động vào tháng 5 năm 2024 nhằm tăng cường an ninh biên giới với Belarus và Nga. Dự án này nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ, phát triển hệ thống giám sát và tăng cường khả năng ứng phó khủng hoảng của quốc gia.

Lực lượng mới sẽ bao gồm bốn lữ đoàn, phụ trách các khu vực trọng yếu dọc biên giới phía Đông. Nhiệm vụ của đơn vị bao gồm hỗ trợ bảo vệ biên giới quốc gia, tiến hành trinh sát, bảo vệ cơ sở hạ tầng và nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Các binh sĩ cũng sẽ phối hợp với Lực lượng Biên phòng và các cơ quan an ninh quốc gia khác.

Ảnh minh họa: Reuters

Việc thành lập Lực lượng Bảo vệ Biên giới được mô tả là một bước tiến nữa trong việc tăng cường an ninh sườn phía Đông của NATO, nhằm mục đích bổ sung cho các biện pháp bảo vệ khác trong khuôn khổ Lá chắn phía Đông và tăng cường khả năng phòng thủ biên giới của Ba Lan trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Việc thành lập đơn vị này được dự kiến ​​sẽ trở thành một trong những yếu tố then chốt trong chiến lược quốc phòng trong dài hạn của Ba Lan.