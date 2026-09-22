Ba Lan thông tin về kế hoạch đồn trú của lực lượng Mỹ

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Quốc phòng Stanisław Wziątek cho biết, trong số 15.000 binh sĩ Mỹ có thể có 4.000 đến 5.000 binh sĩ đóng quân thường trực và 10.000 đến 11.000 binh sĩ khác được triển khai tại Ba Lan theo hình thức luân phiên. Theo ông, 15.000 binh sĩ Mỹ ở Ba Lan đồng nghĩa với sức mạnh, khả năng phòng thủ cho đất nước và sự hợp tác chặt chẽ của đồng minh, qua đó góp phần củng cố sườn phía Đông của NATO .

Ông Stanisław Wziąte cho biết thêm, việc triển khai có thể được thực hiện theo từng giai đoạn và tổng 15.000 binh sĩ Mỹ có thể được triển khai đầy đủ tại Ba Lan trước năm 2039. Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Ba Lan, trong đó phần lớn được triển khai theo hình thức luân phiên.

Ảnh minh họa: Reuters

Những phát biểu của ông Stanisław Wziąte được đưa ra sau khi Tổng thống Trump mới đây cho biết, đã có những tiến triển lớn trong việc thiết lập một căn cứ quân sự mới của Mỹ tại Ba Lan, đồng thời gọi đây là một bước đi lịch sử tiềm năng trong quan hệ song phương.

Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Washington vào ngày 23/9 để thảo luận thêm về vấn đề an ninh của Ba Lan và sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ. Đầu tháng 9 vừa qua, một phái đoàn của Mỹ cũng đã đến thăm Ba Lan để xem xét các địa điểm tiềm năng cho căn cứ được đề xuất.

Các cuộc thảo luận về khả năng Mỹ xây dựng căn cứ quân sự tại Ba Lan diễn ra trong bối cảnh, tháng 6 vừa qua, Ba Lan chính thức đề xuất thành lập một căn cứ thường trực của Mỹ ngay sau khi Washington công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, quốc gia có sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Bên cạnh đó, Mỹ đang xem xét việc cắt giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu vào thời điểm lục địa này đang đối mặt với các nguy cơ an ninh gia tăng khi cuộc xung đột tại Ukraine có xu hướng kéo dài và diễn biến phức tạp.