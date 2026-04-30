Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “nghiên cứu và xem xét” việc giảm quân tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định. Trước đó, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cũng tiết lộ ông Trump đã thảo luận khả năng rút bớt lực lượng Mỹ khỏi châu Âu.

Tính đến cuối năm 2025, Mỹ có hơn 68.000 binh sĩ đồn trú tại châu Âu, trong đó khoảng 36.600 quân đóng tại Đức, quốc gia giữ vai trò trung tâm trong hệ thống triển khai quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Động thái xem xét cắt giảm quân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Đức có dấu hiệu căng thẳng. Tổng thống Trump gần đây chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cách tiếp cận cuộc chiến Iran, đồng thời nhiều lần phàn nàn các nước NATO, đặc biệt là Đức, chưa đóng góp đủ cho quốc phòng.

Tuy nhiên, phía Đức khẳng định quan hệ song phương vẫn ổn định. Tổng tư lệnh quân đội Đức cho biết Mỹ đánh giá cao chiến lược quân sự mới của Berlin, trong đó Đức đặt mục tiêu trở thành lực lượng quân sự lớn nhất châu Âu.