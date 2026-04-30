中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ cân nhắc giảm quân đồn trú tại Đức giữa căng thẳng với NATO về Iran

Thứ Năm, 10:00, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc chiến tại Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “nghiên cứu và xem xét” việc giảm quân tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định. Trước đó, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cũng tiết lộ ông Trump đã thảo luận khả năng rút bớt lực lượng Mỹ khỏi châu Âu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tính đến cuối năm 2025, Mỹ có hơn 68.000 binh sĩ đồn trú tại châu Âu, trong đó khoảng 36.600 quân đóng tại Đức, quốc gia giữ vai trò trung tâm trong hệ thống triển khai quân sự của Mỹ ở châu Âu.

Động thái xem xét cắt giảm quân diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Đức có dấu hiệu căng thẳng. Tổng thống Trump gần đây chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến cách tiếp cận cuộc chiến Iran, đồng thời nhiều lần phàn nàn các nước NATO, đặc biệt là Đức, chưa đóng góp đủ cho quốc phòng.

Tuy nhiên, phía Đức khẳng định quan hệ song phương vẫn ổn định. Tổng tư lệnh quân đội Đức cho biết Mỹ đánh giá cao chiến lược quân sự mới của Berlin, trong đó Đức đặt mục tiêu trở thành lực lượng quân sự lớn nhất châu Âu.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Mỹ nato iran căng thẳng trung đông đức quân đồn trú mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ sẽ phong toả eo biển Hormuz cho tới khi đạt được thoả thuận với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/4 cho biết Washington sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi Tehran chấp nhận đạt được thỏa thuận với Mỹ về chương trình hạt nhân.

Mỹ chuẩn bị kịch bản phong tỏa Iran kéo dài

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump thảo luận với lãnh đạo ngành dầu mỏ về kịch bản phong tỏa Iran nhiều tháng, trong khi thúc giục Tehran sớm đạt thỏa thuận.

Iran tìm đến Nga: Cục diện Trung Đông đứng trước bước ngoặt lớn

VOV.VN - Iran đang tìm đến Nga như một kênh trung gian quan trọng nhằm phá vỡ bế tắc với Mỹ và Israel. Trong bối cảnh xung đột leo thang và ngoại giao đình trệ, động thái này được đánh giá có thể tạo bước ngoặt mới cho cục diện Trung Đông.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ