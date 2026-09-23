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Bắc Kinh, Hàng Châu, Thâm Quyến dẫn đầu về năng lực tính toán AI của Trung Quốc

Thứ Tư, 09:42, 23/09/2026
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VOV.VN - Bắc Kinh, Hàng Châu và Thâm Quyến lần lượt đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố Trung Quốc về năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo năm 2026, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng rõ nét giữa các trung tâm công nghệ lớn của nước này trong phát triển hạ tầng AI.

Theo “Báo cáo đánh giá phát triển năng lực tính toán AI của Trung Quốc năm 2026” do Công ty Dữ liệu Quốc tế IDC phối hợp với Inspur Information công bố tại Hội nghị Tính toán Trí tuệ nhân tạo AICC 2026 diễn ra tại Bắc Kinh, nhóm 10 thành phố dẫn đầu còn có Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Nam Kinh, Vũ Hán, Tế Nam và Tô Châu.

bac kinh, hang chau, tham quyen dan dau ve nang luc tinh toan ai cua trung quoc hinh anh 1
Hội nghị Tính toán Trí tuệ nhân tạo AICC 2026 diễn ra tại Bắc Kinh ngày 21/9. Ảnh: Finance.sina.com

Báo cáo cho biết Bắc Kinh duy trì vị trí số một nhờ chuỗi cung ứng năng lực tính toán tương đối hoàn chỉnh, cùng sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp có thế mạnh về mô hình AI và ứng dụng AI.

Hàng Châu xếp thứ hai nhờ lợi thế của các cụm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo AI, nền tảng phát triển internet và những bước tiến trong các lĩnh vực như mô hình ngôn ngữ lớn, AI hiện thân - công nghệ cho phép hệ thống trí tuệ nhân tạo tương tác trực tiếp với môi trường vật lý thông qua robot và thiết bị thông minh.

Trong khi đó, Thâm Quyến vươn lên vị trí thứ ba từ vị trí thứ tư trước đó. Thành phố này được đánh giá là một cơ sở quan trọng về sản xuất máy chủ AI và chip tính toán, đồng thời có nền tảng vững chắc trong cung ứng hạ tầng tính toán và khả năng nắm bắt sự phát triển nhanh của các tác tử AI.

Theo báo cáo, sự phát triển của tác tử AI đang tái định hình hạ tầng năng lực tính toán. Các tác tử AI có thể tự thực hiện một chuỗi nhiệm vụ, từ tiếp nhận yêu cầu, phân tích thông tin đến sử dụng công cụ và đưa ra kết quả, khiến lượng token - đơn vị dữ liệu cơ bản được các mô hình AI xử lý - tăng nhanh.

Xu hướng này thúc đẩy nhu cầu năng lực tính toán thông minh tại Trung Quốc tăng mạnh, đồng thời đưa năng lực tính toán trở thành một loại hạ tầng chiến lược quốc gia, có vai trò tương đương các lĩnh vực như thủy lợi, lưới điện và đường sắt.

Báo cáo nhận định trong kỷ nguyên tác tử AI, cạnh tranh về hạ tầng không còn chỉ nằm ở quy mô máy chủ, chip hay trung tâm dữ liệu. Trọng tâm đang chuyển sang hiệu quả vận hành toàn hệ thống, gồm khả năng phối hợp giữa năng lực xử lý, lưu trữ, mạng truyền dẫn, trung tâm dữ liệu, thiết bị đầu cuối, mô hình AI, điều phối tác vụ và vận hành token.

Theo đó, các thành phố và doanh nghiệp công nghệ sẽ không chỉ cạnh tranh về việc sở hữu bao nhiêu năng lực tính toán, mà còn ở khả năng sử dụng hiệu quả nguồn lực này để duy trì việc tạo ra các ứng dụng và dịch vụ AI.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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