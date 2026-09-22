Mỹ đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố đề xuất AI nói trên sau cuộc đàm phán kéo dài một ngày với các quan chức Trung Quốc tại New York. Theo ông, hai bên đã thảo luận việc mở một kênh đối thoại mới về AI, trong đó có cơ chế cảnh báo sự cố liên quan đến công nghệ này.

Robot hình người của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo ông Bessent, cơ chế này giống với mọi hoạt động xuyên biên giới và việc chuyển sang tình trạng minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI hàng đầu thế giới là điều rất quan trọng.

Đề xuất dự kiến được Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình xem xét trong cuộc gặp tại Washington ngày 24/9. AI được cho là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị, bên cạnh thương mại và các vấn đề song phương khác.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định các cuộc thảo luận về an toàn AI sẽ không làm thay đổi biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington đối với chip tiên tiến và thiết bị sản xuất bán dẫn. Những hạn chế này đang gây trở ngại cho các doanh nghiệp AI Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và trưởng đoàn đàm phán thương mại Lý Thành Cương không bình luận khi rời cuộc họp. Bản tin của Tân Hoa xã không đề cập cụ thể đến cơ chế cảnh báo do Mỹ đề xuất, chỉ cho biết hai bên đã trao đổi về AI.

Một vấn đề lớn khác tại hội nghị là khả năng Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến hết hiệu lực ngày 10/11. Ông Bessent và ông Greer cho biết hai bên đã thống nhất triển khai một cơ chế hợp tác thương mại mới được công bố trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump hồi tháng 5. Hai nước cũng đang xem xét khả năng giảm thuế đối với một số mặt hàng được đánh giá là “không nhạy cảm”.

Nhóm hàng được thảo luận có thể gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, cùng năng lượng, nông sản và thiết bị y tế của Mỹ. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa làm rõ thuế quan đối với các mặt hàng này sẽ được giảm ngay hay chỉ được miễn khỏi những đợt áp thuế mới trong tương lai.

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