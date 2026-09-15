English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc công bố tiêu chuẩn giao diện não - máy tính tích hợp AI đầu tiên

Thứ Ba, 10:25, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc ngày 14/9 phê duyệt ban hành tiêu chuẩn thứ ba về thiết bị y tế giao diện não - máy tính (BCI). Đây cũng là tiêu chuẩn sản phẩm thiết bị y tế BCI đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

 

Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (NMPA) cho biết, các thiết bị y tế giao diện não - máy tính (BCI) hoạt động như những cỗ máy thông minh có khả năng “đọc hiểu” tín hiệu não bộ. Chúng cần “học” từ khối lượng lớn dữ liệu điện não đồ (EEG) để “huấn luyện” các thuật toán AI nhằm diễn giải chính xác ý định của bệnh nhân, do đó chất lượng dữ liệu đóng vai trò then chốt đối với cả kết quả điều trị lẫn sự an toàn của người bệnh.

trung quoc cong bo tieu chuan giao dien nao - may tinh tich hop ai dau tien hinh anh 1
Một khách hàng trải nghiệm thiết bị giao diện não-máy tính tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, ngày 18/6 (Ảnh: China News)

Tiêu chuẩn mới quy định một cách hệ thống các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm cho toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của thiết bị y tế BCI, bao gồm các khâu thu thập, xử lý, gán nhãn, lưu trữ và truy cập dữ liệu. Tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những thách thức phổ biến trong ngành, như sự thiếu thống nhất trong các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng bộ dữ liệu và quy trình phát triển bộ dữ liệu chưa được chuẩn hóa.

Tiêu chuẩn mới cung cấp một “chuẩn mực chất lượng” thống nhất cho các bộ dữ liệu EEG sử dụng trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị y tế BCI, đồng thời đạt trình độ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Trước đó, hồi tháng 7, Trung Quốc vừa hoàn thành ca cấy ghép BCI thương mại đầu tiên trên thế giới, đánh dấu đây là thiết bị BCI đầu tiên được cấp phép lưu hành dưới dạng sản phẩm thương mại thay vì chỉ được sử dụng trong các nghiên cứu hoặc thử nghiệm lâm sàng trên toàn cầu.

Bước tiến này không chỉ mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân bị liệt hoặc suy giảm vận động, mà còn cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong việc đưa công nghệ BCI trở thành một ngành công nghiệp chiến lược, cạnh tranh trực tiếp với Neuralink của Elon Musk.

Năm 2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã đưa ra lộ trình phát triển cho ngành BCI, với mục tiêu đạt được những đột phá về công nghệ then chốt vào năm 2027 và thúc đẩy mạnh mẽ năng lực đổi mới sáng tạo của ngành vào năm 2030. Tháng 3/2026, tại kỳ họp “Lưỡng hội”, việc phát triển giao diện não-máy tính lần đầu tiên được đưa vào Báo cáo công tác của Chính phủ nước này và được xác định là một ngành “công nghiệp tương lai” cần chú trọng phát triển.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, tiêu chuẩn mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2027 này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong các quy định quốc tế và đưa Trung Quốc lên vị thế tiên phong trong việc thiết lập tiêu chuẩn cho lĩnh vực BCI.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS
Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13/9 cho biết, nước này sẽ thiết lập khu vực trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở cho khối BRICS, đồng thời kêu gọi khối này “nắm bắt thế chủ động lịch sử”, đóng vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế.

Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS

Trung Quốc sẽ thiết lập khu vực AI mã nguồn mở cho BRICS

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 13/9 cho biết, nước này sẽ thiết lập khu vực trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở cho khối BRICS, đồng thời kêu gọi khối này “nắm bắt thế chủ động lịch sử”, đóng vai trò tích cực, ổn định và xây dựng trong các vấn đề quốc tế.

Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent
Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

VOV.VN - Theo một báo cáo của Trung Quốc, trọng tâm của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) nước này đang chuyển dịch từ cuộc đua phát triển các mô hình lớn và năng lực tính toán sang việc triển khai quy mô lớn và thương mại hóa các tác nhân AI (AI Agent).

Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

VOV.VN - Theo một báo cáo của Trung Quốc, trọng tâm của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) nước này đang chuyển dịch từ cuộc đua phát triển các mô hình lớn và năng lực tính toán sang việc triển khai quy mô lớn và thương mại hóa các tác nhân AI (AI Agent).

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI
Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

VOV.VN - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng.

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

Trung Quốc ban hành văn bản tư pháp đầu tiên về AI

VOV.VN - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ