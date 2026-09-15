Trung Quốc công bố tiêu chuẩn giao diện não - máy tính tích hợp AI đầu tiên

Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (NMPA) cho biết, các thiết bị y tế giao diện não - máy tính (BCI) hoạt động như những cỗ máy thông minh có khả năng “đọc hiểu” tín hiệu não bộ. Chúng cần “học” từ khối lượng lớn dữ liệu điện não đồ (EEG) để “huấn luyện” các thuật toán AI nhằm diễn giải chính xác ý định của bệnh nhân, do đó chất lượng dữ liệu đóng vai trò then chốt đối với cả kết quả điều trị lẫn sự an toàn của người bệnh.

Một khách hàng trải nghiệm thiết bị giao diện não-máy tính tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, ngày 18/6 (Ảnh: China News)

Tiêu chuẩn mới quy định một cách hệ thống các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm cho toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của thiết bị y tế BCI, bao gồm các khâu thu thập, xử lý, gán nhãn, lưu trữ và truy cập dữ liệu. Tiêu chuẩn này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những thách thức phổ biến trong ngành, như sự thiếu thống nhất trong các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng bộ dữ liệu và quy trình phát triển bộ dữ liệu chưa được chuẩn hóa.

Tiêu chuẩn mới cung cấp một “chuẩn mực chất lượng” thống nhất cho các bộ dữ liệu EEG sử dụng trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị y tế BCI, đồng thời đạt trình độ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Trước đó, hồi tháng 7, Trung Quốc vừa hoàn thành ca cấy ghép BCI thương mại đầu tiên trên thế giới, đánh dấu đây là thiết bị BCI đầu tiên được cấp phép lưu hành dưới dạng sản phẩm thương mại thay vì chỉ được sử dụng trong các nghiên cứu hoặc thử nghiệm lâm sàng trên toàn cầu.

Bước tiến này không chỉ mở ra cơ hội mới cho bệnh nhân bị liệt hoặc suy giảm vận động, mà còn cho thấy tham vọng của Bắc Kinh trong việc đưa công nghệ BCI trở thành một ngành công nghiệp chiến lược, cạnh tranh trực tiếp với Neuralink của Elon Musk.

Năm 2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã đưa ra lộ trình phát triển cho ngành BCI, với mục tiêu đạt được những đột phá về công nghệ then chốt vào năm 2027 và thúc đẩy mạnh mẽ năng lực đổi mới sáng tạo của ngành vào năm 2030. Tháng 3/2026, tại kỳ họp “Lưỡng hội”, việc phát triển giao diện não-máy tính lần đầu tiên được đưa vào Báo cáo công tác của Chính phủ nước này và được xác định là một ngành “công nghiệp tương lai” cần chú trọng phát triển.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, tiêu chuẩn mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2027 này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong các quy định quốc tế và đưa Trung Quốc lên vị thế tiên phong trong việc thiết lập tiêu chuẩn cho lĩnh vực BCI.