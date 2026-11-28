Cảnh sát Sân bay Thủ đô Bắc Kinh hôm qua (27/11) đã thông báo 3 vụ điển hình về UAV hay còn gọi là drone trên tài khoản WeChat chính thức, trong đó có một hành khách nước ngoài mang theo 4 drone bay đến Bắc Kinh từ một địa phương khác của Trung Quốc, trước khi xuất cảnh.

Nhân viên giới thiệu sản phẩm cho một vị khách nước ngoài tại gian hàng của DJI ở Triển lãm Quốc tế sản phẩm tiêu dùng Trung Quốc lần thứ 5 tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc ngày 15/4/2025. Ảnh: Tân Hoa xã.

Cảnh sát sân bay nơi xuất phát đã khuyên nhủ hành khách này và thông báo về quy định mới quản lý drone ở Bắc Kinh, nhưng người này vẫn quyết mang drone vào thành phố, nên đã bị cảnh sát Sân bay Thủ đô tịch thu và phạt tiền.

Trong một vụ khác, hành khách họ Lữ đi từ trung tâm Bắc Kinh ra Sân bay Thủ đô để chuẩn bị rời khỏi thành phố, nhưng khi làm thủ tục check-in thì bị phát hiện mang theo một drone. Hành khách này cho biết, drone là quà được tặng khi tham dự hội nghị, chưa từng mở hộp và cất giữ tại nhà ở Bắc Kinh, nhưng cũng bị cảnh sát tịch thu và phạt tiền.

Cảnh sát Bắc Kinh khuyến cáo, các quy định cấm máy bay không người lái không chỉ áp dụng cho các hành trình đến Bắc Kinh, mà còn cho cả các hành trình quá cảnh Bắc Kinh đến các nơi khác. Cảnh sát tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực điều tra và xử lý các vi phạm, đồng thời khuyến khích người dân tố cáo hành vi này.

Bắc Kinh bắt đầu áp dụng các quy định quản lý drone được đánh giá là “nghiêm ngặt nhất trong lịch sử” từ ngày 1/5/2026, với lý do đối mặt với các thách thức về an toàn bay độ cao thấp tại thủ đô, trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc cấm các cá nhân điều khiển, mua bán và vận chuyển drone.

Tháng 9, Bắc Kinh tiếp tục sửa đổi các quy định, đặt ra nguyên tắc “cấm lưu trữ trên toàn thành phố”. Các quy định mới có hiệu lực từ 15/11, cấm bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sở hữu hoặc lưu trữ máy bay không người lái và các bộ phận lõi của drone tại Bắc Kinh trừ khi có quy định khác.

Theo quy định của Bắc Kinh, nếu vi phạm, cơ quan công an sẽ tịch thu drone và các bộ phận lõi, cá nhân có thể bị phạt từ 500 đến 5.000 nhân dân tệ, đơn vị có thể bị phạt từ 5.000 đến 50.000 nhân dân tệ, tức cao nhất hơn 7.500 USD (theo tỷ giá hiện hành).

Trước đó, Bắc Kinh từng yêu cầu các chủ drone phải hoàn thành việc xử lý thiết bị trước khi các quy định mới có hiệu lực, đồng thời cung cấp các kênh để mua lại, báo hủy và vận chuyển ra khỏi Bắc Kinh.

Việc siết chặt quản lý diễn ra sau vụ việc ngày 26/6, khi một máy bay nhỏ va vào tòa nhà CITIC tại khu trung tâm tài chính Bắc Kinh, khiến phi công thiệt mạng tại chỗ và 13 khác bị thương.