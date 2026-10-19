Trung Quốc cũng điều chỉnh quy định kiểm soát xuất khẩu đối với tàu nạo vét và máy bay không người lái (UAV). Đây là lần đầu Trung Quốc đưa máy đào hầm vào diện kiểm soát xuất khẩu.

Trung Quốc công bố biện pháp mới về kiểm soát xuất khẩu máy đào hầm và UAV. Ảnh minh họa: SCMP

Theo nội dung trả lời báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho biết phạm vi kiểm soát mới bao gồm máy đào hầm, máy đào hầm xuyên đá, các thiết bị công trình lớn cùng linh kiện then chốt và công nghệ liên quan. Danh sách còn áp dụng đối với máy đào kiểu bước có khả năng thi công trên địa hình phức tạp và máy phun ướt phục vụ công trình vùng cao nguyên.

Đối với tàu nạo vét, Trung Quốc điều chỉnh kiểm soát tập trung vào máy bơm bùn, đầu cào, dao cắt và các linh kiện then chốt, đồng thời làm rõ các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các mặt hàng này có thuộc tính kép quân sự - dân sự rõ ràng, do đó biện pháp kiểm soát phù hợp thông lệ quốc tế và nhằm bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia cũng như thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng phối hợp Tổng cục Hải quan và Cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương công bố quy định tối ưu hóa kiểm soát xuất khẩu UAV. Theo đó, các loại UAV có thể bay có kiểm soát ngoài tầm nhìn của người vận hành, thời gian bay liên tục từ 30 phút đến dưới 3 giờ và cất cánh, bay ổn định trong gió giật tối thiểu 46,3 km/h thuộc diện kiểm soát; UAV tương tự có thời gian bay liên tục đạt 3 giờ cũng chịu kiểm soát.

Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ tạo thuận lợi cho một số trường hợp xuất khẩu. Với UAV đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể về thời gian bay và khả năng chống gió, doanh nghiệp có thể đăng ký để nhận chứng từ xuất khẩu trước mỗi lô hàng, thay vì xin giấy phép xuất khẩu thông thường từng lần. UAV tham gia triển lãm phi quốc phòng, phi cảnh sát trong và ngoài nước, sau đó tái xuất nguyên trạng, cũng có thể áp dụng cơ chế đăng ký.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh động các biện pháp kiểm soát xuất khẩu là thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh ngành UAV toàn cầu phát triển nhanh, một số sản phẩm từng được coi là công nghệ tiên tiến nay đã trở thành hàng tiêu dùng đại chúng.

Theo người phát ngôn, lần điều chỉnh này dựa trên phản ánh của doanh nghiệp về tình hình mới nhất của ngành và công nghệ. Trung Quốc cho biết sẽ kiên quyết phản đối việc UAV bị sử dụng trái quy định cho mục đích phi hòa bình, đồng thời ủng hộ doanh nghiệp nước này mở rộng thương mại và hợp tác quốc tế về UAV trong lĩnh vực dân dụng.