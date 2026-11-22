Thông báo của Bộ Nội vụ Bahrain cho biết trong đêm và tối qua, Iran đã tiến hành 2 cuộc tập kích nhắm vào 2 cơ sở tại nước này. Hệ thống phòng không Bahrain đã được kích hoạt và đánh chặn nhiều vũ khí thù địch. Mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn rơi xuống nhiều vị trí gây một số thiệt hại, nhưng không có thương vong. Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain cũng cho biết vũ khí của Iran đã đánh trúng một cơ sở dân sự và gây cháy lớn.

Iran phóng tên lửa. (Ảnh: Quân đội Iran)

Về phần mình, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng sớm nay cũng đã ra tuyên bố chính thức về hoạt động tập kích vào Bahrain. Tuyên bố cho biết lực lượng không gian vũ trụ của IRGC, đã phát động cuộc tấn công kết hợp giữa tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, nhằm vào 2 căn cứ Mỹ ở Bahrain là Al-Riffa và Awali. Động thái nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ tiếp tục gây hấn và xâm phạm không phận Iran.

Đây là cuộc tấn công trở lại đầu tiên của Iran nhắm vào căn cứ Mỹ trong khu vực sau hơn 3 ngày. Trước đó, hồi đầu tuần này và cuối tuần trước, Iran đã 4 lần tập kích căn cứ Mỹ ở Bahrain và Kuwait với cùng lí do đáp trả hành vi thù địch. Cho đến sáng sớm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM), chưa phản hồi câu hỏi của một số hãng truyền thông quốc tế về hoạt động tập kích mới nhất của Iran.