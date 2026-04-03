Bahrain đề xuất cho phép hành động hải quân bảo vệ tàu thuyền ở eo biển Hormuz

Một quan chức vùng Vịnh nói với CNN rằng Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này vào ngày 3/4.

Quan chức này cho biết Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hy vọng rằng Moscow sẽ không ngăn cản nghị quyết. Đồng thời, Thái tử cũng được cho là sẽ trao đổi với các quan chức “liên quan” tại Trung Quốc với kỳ vọng Bắc Kinh cũng sẽ không phủ quyết.

Theo bản dự thảo mà CNN tiếp cận được, nghị quyết lên án các hành động của Iran là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo những tác động tiêu cực đối với thương mại quốc tế, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và kinh tế toàn cầu.

Dự thảo nhấn mạnh rằng tàu thuyền và máy bay được hưởng quyền “quá cảnh không bị cản trở” qua eo biển Hormuz.

Văn kiện cũng cho phép các quốc gia thành viên, hành động đơn lẻ hoặc thông qua các cơ chế hợp tác hải quân đa quốc gia tự nguyện (có thông báo trước với Hội đồng Bảo an) triển khai các biện pháp phòng vệ tại eo biển và các vùng biển lân cận, bao gồm cả trong lãnh hải của các quốc gia ven bờ, nhằm bảo đảm quyền đi lại và ngăn chặn các nỗ lực đóng cửa hoặc cản trở hoạt động hàng hải.

Quyền hạn này sẽ có hiệu lực tối thiểu 6 tháng kể từ khi được thông qua, đồng thời yêu cầu các quốc gia tham gia phải báo cáo định kỳ hàng quý.

Dự thảo cũng kêu gọi các nước phối hợp hành động, bảo đảm các hoạt động tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế hiện hành, đồng thời tôn trọng quyền tự do hàng hải của các quốc gia thứ ba.

Bên cạnh đó, văn kiện nhấn mạnh rằng phạm vi áp dụng chỉ giới hạn tại eo biển Hormuz và không tạo ra tiền lệ cho luật pháp quốc tế.