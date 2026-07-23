Bãi đỗ xe trở thành bài toán nan giải của các đô thị Ấn Độ

Tại nhiều đô thị lớn của Ấn Độ như: New Delhi, Bengaluru, Mumbai, Hyderabad hay Pune, ô tô và xe máy thường xuyên đỗ kín vỉa hè, lòng đường và nhiều không gian công cộng. Tình trạng này không chỉ gây ùn tắc giao thông, cản trở người đi bộ, gia tăng nguy cơ tai nạn mà còn làm phát sinh nhiều tranh chấp giữa cư dân về quyền sử dụng chỗ đỗ xe. Không ít khu dân cư phải ban hành quy định riêng hoặc thành lập các nhóm quản lý để điều phối việc đỗ xe, song hiệu quả vẫn còn hạn chế.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, tình trạng thiếu bãi đỗ xe không phải là nguyên nhân cốt lõi mà là hệ quả của những bất cập trong quá trình phát triển đô thị. Số lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ đầu tư hạ tầng, trong khi quá trình đô thị hóa làm quỹ đất dành cho giao thông và bãi đỗ xe ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch tại nhiều địa phương chưa theo kịp nhu cầu thực tế, dẫn đến sự mất cân đối giữa tốc độ gia tăng phương tiện và khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng.

Tình trạng người dân đỗ xe dưới lòng đường vẫn diễn ra khá phổ biến tại Ấn Độ.

Một nguyên nhân khác là ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tình trạng đỗ xe trên vỉa hè, lòng đường hoặc trước cửa nhà người khác vẫn diễn ra khá phổ biến. Trong khi đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở nhiều nơi chưa được thực hiện thường xuyên, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, khiến các hành vi vi phạm tiếp tục tái diễn.

Sự kết hợp của những yếu tố trên khiến tình trạng thiếu bãi đỗ xe tại các đô thị Ấn Độ ngày càng nghiêm trọng, không chỉ làm gia tăng áp lực lên hệ thống giao thông mà còn ảnh hưởng đến trật tự đô thị và chất lượng sống của người dân.

Theo giới chuyên gia, việc tiếp tục mở rộng hạ tầng giao thông sẽ khó giải quyết tận gốc vấn đề nếu không đi đôi với các giải pháp quản lý nhu cầu sử dụng phương tiện và không gian đỗ xe. Nhiều ý kiến đề xuất áp dụng cơ chế thu phí theo giá thị trường, xây dựng thêm bãi đỗ xe nhiều tầng, phát triển hệ thống đỗ xe thông minh bằng công nghệ số và quản lý chặt chẽ việc sử dụng không gian công cộng. Đồng thời, cần tăng cường xử lý nghiêm các hành vi đỗ xe trái phép nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Về lâu dài, các chuyên gia cho rằng, phát triển hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, an toàn và hấp dẫn hơn để giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân mới là giải pháp căn cơ. Cùng với quy hoạch đô thị đồng bộ và ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, đây được xem là hướng đi bền vững nhằm giảm áp lực lên hạ tầng và từng bước giải quyết bài toán bãi đỗ xe tại các đô thị của Ấn Độ.