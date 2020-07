Bang Victoria, Australia ghi nhận số ca Covid-19 trong ngày cao kỷ lục

Làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu lắng dịu tại bang Victoria của Australia khi hôm nay (22/7) kỷ lục mới về số ca mắc trong 24 giờ tiếp tục được xác lập. Trước tình hình này, chính quyền bang Victoria có thể kéo dài thời gian phong tỏa so với kế hoạch trước đó.

Ngày càng nhiều người dân Australia đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nguồn: Andrew Henshaw.

Chính quyền bang Victoria của Australia cho biết, số ca Covid-19 mới xuất hiện trong 24 giờ qua tại bang này lên đến 484 ca và được ghi nhận là số ca Covid-19 nhiều nhất xuất hiện trong 1 ngày tại Australia kể từ khi dịch xuất hiện cho đến nay.

Một trong những nguyên nhân khiến cho số ca Covid-19 mới tại bang Victoria tiếp tục tăng nhanh là do nhiều người dân không tự cách ly khi có dấu hiệu bị ốm. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho hay, chỉ tính riêng từ ngày 7/7 cho tới 21/7 vừa qua, trong 3.810 ca Covid-19 mới thì có tới 3.400 ca không cách ly khi có dấu hiệu ốm và thậm chí là khi kết quả xét nghiệm khẳng định đã nhiễm bệnh.

Do người dân chưa có ý thức phòng bệnh và hạn chế sự lây lan nên quan chức y tế bang Victoria dự báo, trong những ngày tới, số ca Covid-19 mới tại nước này có thể lên tới 500 đến 600 ca mỗi ngày. Trước tình hình này, chính quyền bang Victoria để ngỏ khả năng có thể kéo dài lệnh phong tỏa.

Bang láng giềng New South Wales hôm nay ghi nhận 16 ca bệnh mới trong khi con số này của bang Queenland là 1 người. Ba trong số các ổ dịch tại bang New South Wales được cho là có liên quan đến Victoria. Bang New South Wales cho biết sẽ đẩy mạnh việc xử phạt những người vi phạm các quy định về giãn cách xã hội để mọi người nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 24 giờ qua, Australia có thêm 502 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên đến 12.704 trường hợp, trong đó 128 người thiệt mạng. Đáng lo ngại là có tới 98,8% số ca Covid-19 xuất hiện từ tuần trước cho đến nay đều do lây nhiễm trong cộng đồng. Số liệu thống kê cũng cho thấy, số người phải nhập viện tại nước này vì Covid-19 cũng liên tục tăng và lên tới 31 người trong ngày hôm qua (21/7)./.