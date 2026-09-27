Bangkok (Thái Lan) đóng cửa trường học, công chức làm tại nhà vì mưa lũ

Sở Giáo dục Bangkok mới đây thông báo tạm thời đóng cửa các trường học trực thuộc chính quyền thủ đô trong ngày 28/9 do mưa lớn kéo dài đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Các trường học sẽ bố trí dạy bù vào thời gian phù hợp.

Nước lũ tại nhiều khu vực tại Bangkok vẫn ở mức cao trong ngày 26/9.

Quyết định được đưa ra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh, giáo viên và cán bộ nhân viên, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chức năng kiểm tra, khắc phục cơ sở vật chất bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan (OCSC) cũng gửi thông báo tới các cơ quan nhà nước, đề nghị xem xét cho phép công chức làm việc tại nhà trong hai ngày 28/9 và 29/9 nếu không có nhiệm vụ thiết yếu. Việc áp dụng cụ thể do từng cơ quan xem xét căn cứ tình hình thực tế và tính chất công việc.

Theo dự báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan, trong ngày 27/9, khoảng 80% diện tích thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận có khả năng tiếp tục xảy ra mưa dông, với một số nơi có mưa lớn. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các vùng trũng, sườn đồi và ven sông, đồng thời đề nghị người dân hạn chế di chuyển qua những tuyến đường ngập nước để bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến phức tạp, ngày 26/9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ London (Vương quốc Anh) để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó.

Ratchadapisek, 1 trong 15 tuyến đường ngập nặng nhất thủ đô Bangkok.

Ông Anutin yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: cảnh báo kịp thời tới người dân, triển khai lực lượng cứu hộ nhanh và hiệu quả để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo báo cáo của Chính quyền Đô thị Bangkok tại cuộc họp, thành phố đã chuẩn bị hơn 230 điểm sơ tán với khả năng tiếp nhận khoảng 15.000 người. Đến nay, khoảng 4.200 người dân thủ đô đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.

Chính quyền Bangkok cùng các đơn vị chức năng liên quan đang tăng cường huy động máy bơm tiêu thoát nước, xe tải gầm cao, tàu thuyền và các phương tiện cứu hộ để ứng phó tình trạng lũ lụt. Trên phạm vi cả nước, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan cho biết, tính đến ngày 26/9, lũ lụt ảnh hưởng 21 tỉnh, 93 huyện, với khoảng 84.000 người dân bị ảnh hưởng.