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Bangkok, Thái Lan triển khai bản đồ ngập trực tuyến và drone giải cứu

Thứ Ba, 06:09, 29/09/2026
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VOV.VN - Trước tình hình khẩn cấp do mưa lũ lịch sử, Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) cùng Chính phủ Thái Lan đã đồng loạt triển khai chiến dịch ứng phó, kết hợp công nghệ cứu hộ hiện đại với các giải pháp hạ tầng lâu dài.

Phát biểu sau cuộc họp khẩn ngày 28/9, Thống đốc Chadchart Sittipunt nhấn mạnh biến đổi khí hậu khiến thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, thủ đô Bangkok cần đồng thời triển khai cả biện pháp cứu hộ cấp thiết và kế hoạch hạ tầng bền vững.

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Bangkok triển khai công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ. (Ảnh: PR Thai Gov)

Trọng tâm dài hạn là xây dựng các “đường cao tốc thủy lợi” dưới dạng hầm thoát nước ngầm quy mô lớn. Hệ thống này sẽ dẫn dòng trực tiếp từ các điểm ngập nặng ra sông lớn. Đồng thời, các dự án hầm mới kết nối sông nhỏ với hồ điều hòa lớn để xử lý triệt để tình trạng ngập kéo dài, đặc biệt tại khu vực phía Đông thành phố.

Trước mắt, để đẩy nhanh tiến độ thoát nước, BMA phối hợp Bộ Nông nghiệp và Hải quân Thái Lan lắp đặt máy đẩy nước chuyên dụng, vận hành tối đa các trạm bơm. Dự kiến mực nước tại các sông chính sẽ giảm trong 2-3 ngày tới, trong khi tình trạng ngập tại các khu dân cư bị tràn đê bao sẽ được xử lý bằng máy bơm di động trong vòng một tuần.

Ở những khu vực ngập sâu, công nghệ cứu hộ phát huy vai trò chủ lực. Lực lượng chức năng triển khai đội hình drone chuyên dụng có tải trọng lớn, có khả năng mang tới 80 kg hàng hóa để đưa thực phẩm, nước uống đến tận từng hộ dân. Song song, các trung tâm chỉ huy quận cung cấp hàng chục nghìn suất ăn cho khoảng 60.000–70.000 người dân.

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Ứng dụng giao thông theo dõi các điểm ngập theo thời gian thực. (Ảnh: BMA Traffic)

BMA cũng đồng bộ hóa mạng lưới giám sát lũ với hệ thống “Mắt thần” CCTV và bản đồ ngập trực tuyến giúp người dân có thể theo dõi mực nước, tình hình giao thông qua cổng dữ liệu của BMA theo thời gian thức. Nhờ đó, tài xế và người dân có thể chủ động chọn tuyến đường an toàn, tránh điểm ngập sâu và ùn tắc, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại.

Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt Bangkok, đợt mưa lũ vừa qua đã tác động tới khoảng 329.000 hộ gia đình, gần 700.000 người dân, trong đó các quận phía Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng Bangkok, thiệt hại kinh tế ước tính vượt 10,5 tỷ baht (hơn 310 triệu USD), là khu vực chịu tổn thất lớn nhất trên toàn Thái Lan trong đợt thiên tai này.

PV/VOV-Bangkok
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