Siêu bão Bavi sắp đổ bộ, Trung Quốc cảnh báo các thảm họa thứ cấp

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, vào lúc 20h tối 9/7, tâm bão Bavi cách Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.010 km về phía đông nam, với sức gió duy trì tối đa lên đến 173 km/giờ.

Dự báo, siêu bão Bavi sẽ đổ bộ khu vực giữa Phúc Thanh thuộc tỉnh Phúc Kiến và Ôn Lĩnh thuộc tỉnh Chiết Giang vào tối 11/7, với sức gió từ 137-162 km/giờ. Sau đó, bão dự kiến ​​sẽ di chuyển về phía tây bắc và suy yếu dần.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sức mạnh của siêu bão Bavi. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo bão màu cam, cấp độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp của Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, bà Xiang Chunyi, trưởng nhóm dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đã phác thảo dự báo hai kịch bản về hướng đi của cơn bão sau khi đổ bộ.

"Các dự báo hiện tại cho thấy bão Bavi có thể di chuyển về phía tây, hướng tới các tỉnh Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam, rồi dần suy yếu. Hoặc, nó có thể chuyển hướng về phía đông bắc và suy yếu thành áp thấp", bà Xiang nói. "Dù theo hướng nào, chúng ta cũng cần đặc biệt cảnh giác với những thảm họa thứ cấp có thể xảy ra sau khi bão đổ bộ".

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đã phát đi cảnh báo về mưa to đến rất to từ ngày 9-10/7 trên một khu vực rộng lớn của cả nước. Tại khu vực miền trung và phía nam tỉnh Hà Bắc và phía bắc tỉnh Sơn Đông, dông gió có thể vượt quá 117 km/h, và không loại trừ khả năng xảy ra lốc xoáy.

Theo Weather China, một trang web thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, ngày mai (11/7), Chiết Giang và Phúc Kiến dự kiến ​​sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất do bão. Một số khu vực phía nam Chiết Giang và đông bắc Phúc Kiến dự báo sẽ có mưa rất to, lượng mưa từ 250mm-400 mm.