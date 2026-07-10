English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Siêu bão Bavi sắp đổ bộ, Trung Quốc cảnh báo các thảm họa thứ cấp

Thứ Sáu, 10:11, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo thời tiết cảnh báo rằng siêu bão Bavi có thể gây ra mưa lớn trên diện rộng và các thảm họa thứ cấp sau khi đổ bộ. Hoàn lưu của bão có thể kết hợp với các hình thái thời tiết khác ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, vào lúc 20h tối 9/7, tâm bão Bavi cách Cơ Long, Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 1.010 km về phía đông nam, với sức gió duy trì tối đa lên đến 173 km/giờ.

Dự báo, siêu bão Bavi sẽ đổ bộ khu vực giữa Phúc Thanh thuộc tỉnh Phúc Kiến và Ôn Lĩnh thuộc tỉnh Chiết Giang vào tối 11/7, với sức gió từ 137-162 km/giờ. Sau đó, bão dự kiến ​​sẽ di chuyển về phía tây bắc và suy yếu dần.

sieu bao bavi sap do bo, trung quoc canh bao cac tham hoa thu cap hinh anh 1
Hình ảnh vệ tinh cho thấy sức mạnh của siêu bão Bavi. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo bão màu cam, cấp độ cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp của Trung Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, bà Xiang Chunyi, trưởng nhóm dự báo thời tiết của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, đã phác thảo dự báo hai kịch bản về hướng đi của cơn bão sau khi đổ bộ.

"Các dự báo hiện tại cho thấy bão Bavi có thể di chuyển về phía tây, hướng tới các tỉnh Hồ Bắc, An Huy và Hà Nam, rồi dần suy yếu. Hoặc, nó có thể chuyển hướng về phía đông bắc và suy yếu thành áp thấp", bà Xiang nói. "Dù theo hướng nào, chúng ta cũng cần đặc biệt cảnh giác với những thảm họa thứ cấp có thể xảy ra sau khi bão đổ bộ".

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đã phát đi cảnh báo về mưa to đến rất to từ ngày 9-10/7 trên một khu vực rộng lớn của cả nước. Tại khu vực miền trung và phía nam tỉnh Hà Bắc và phía bắc tỉnh Sơn Đông, dông gió có thể vượt quá 117 km/h, và không loại trừ khả năng xảy ra lốc xoáy.

Theo Weather China, một trang web thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc, ngày mai (11/7), Chiết Giang và Phúc Kiến dự kiến ​​sẽ là khu vực chịu ảnh hưởng mạnh nhất do bão. Một số khu vực phía nam Chiết Giang và đông bắc Phúc Kiến dự báo sẽ có mưa rất to, lượng mưa từ 250mm-400 mm.

Hùng Cường/VOV.VN
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhật Bản hủy gần 200 chuyến bay trước khi siêu bão Bavi đổ bộ
Nhật Bản hủy gần 200 chuyến bay trước khi siêu bão Bavi đổ bộ

VOV.VN - Siêu bão Bavi sẽ đổ bộ vào Nhật Bản kể từ hôm nay (10/7) kèm theo mưa rất lớn và gió giật mạnh. Đến nay, có gần 200 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa và Kagoshima đã phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn. 

Nhật Bản hủy gần 200 chuyến bay trước khi siêu bão Bavi đổ bộ

Nhật Bản hủy gần 200 chuyến bay trước khi siêu bão Bavi đổ bộ

VOV.VN - Siêu bão Bavi sẽ đổ bộ vào Nhật Bản kể từ hôm nay (10/7) kèm theo mưa rất lớn và gió giật mạnh. Đến nay, có gần 200 chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa và Kagoshima đã phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn. 

Siêu bão Bavi suy yếu, Philippines vẫn đặt trong tình trạng báo động cao
Siêu bão Bavi suy yếu, Philippines vẫn đặt trong tình trạng báo động cao

VOV.VN - Cơ quan Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, siêu bão Bavi đã suy yếu thành bão cấp mạnh, nhưng vẫn tiếp tục gây mưa trên nhiều khu vực của Philippines. Các cơ quan cũng đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước ảnh hưởng của cơn bão.

Siêu bão Bavi suy yếu, Philippines vẫn đặt trong tình trạng báo động cao

Siêu bão Bavi suy yếu, Philippines vẫn đặt trong tình trạng báo động cao

VOV.VN - Cơ quan Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (Pagasa) cho biết, siêu bão Bavi đã suy yếu thành bão cấp mạnh, nhưng vẫn tiếp tục gây mưa trên nhiều khu vực của Philippines. Các cơ quan cũng đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước ảnh hưởng của cơn bão.

Trung Quốc đánh giá siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima
Trung Quốc đánh giá siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima

VOV.VN - Siêu bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực đông nam Trung Quốc vào cuối tuần này, mang theo mưa lớn trên diện rộng và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trung Quốc đánh giá siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima

Trung Quốc đánh giá siêu bão Bavi có sức mạnh tương đương cơn bão Lekima

VOV.VN - Siêu bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực đông nam Trung Quốc vào cuối tuần này, mang theo mưa lớn trên diện rộng và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc
Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về phía Đài Loan (Trung Quốc), dự báo gây sóng lớn, triều cường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển ven bờ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III.

Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

Siêu bão Bavi đe dọa vùng biển ven bờ Trung Quốc

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về phía Đài Loan (Trung Quốc), dự báo gây sóng lớn, triều cường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến vùng biển ven bờ. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, trong đó Phúc Kiến đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa
Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản được dự báo có sức gió rất mạnh, có thể đổ nhà cửa, và nhiều chuyến bay đã bị hủy để đảm bảo an toàn.

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa

Siêu bão Bavi chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản với sức gió có thể làm đổ nhà cửa

VOV.VN - Siêu bão Bavi đang chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản được dự báo có sức gió rất mạnh, có thể đổ nhà cửa, và nhiều chuyến bay đã bị hủy để đảm bảo an toàn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ