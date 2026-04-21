中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bão cát ảnh hưởng đến 12 tỉnh ở Trung Quốc

Thứ Ba, 11:31, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các trận bão cát và bụi trên diện rộng đã tấn công khắp miền Bắc Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến 12 tỉnh và khu tự trị ở nước này.

Dữ liệu giám sát vệ tinh và mặt đất của Trung Quốc cho thấy, bão cát bắt nguồn từ miền Nam Mông Cổ, miền Nam Tân Cương và phía Tây Nội Mông của Trung Quốc.

Bầu trời Bắc Kinh ngày 19/4. Ảnh: Mạng Thời tiết Trung Quốc

Hiện tượng này bắt đầu từ đêm 17/4 và ảnh hưởng khắp khu vực Tây Bắc, miền Bắc và phần lớn Đông Bắc nước này. Một số nơi ở Tân Cương và Nội Mông xảy ra bão cát hoặc bão cát dữ dội, với tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km, có nơi chỉ đạt 500m.

Các trạm giám sát mặt đất ghi nhận mức PM10 đạt đỉnh tại trạm Dân Cần tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, lên tới 1.035 microgam/m3. Tại trạm Đặng Khẩu ở Nội Mông, nồng độ PM10 đạt đỉnh thậm chí lên tới 1.698 microgam/m3.

Mặc dù chủ yếu ảnh hưởng đến miền Bắc, những hiện tượng cát bụi này cũng đã tác động đến lưu vực Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này trong hai ngày qua. Dữ liệu giám sát cho thấy, Thành Đô ghi nhận nồng độ PM10 cao nhất vượt 600 microgam/m3, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 3-4 km.

Dữ liệu giám sát cho thấy, bão cát ở Trung Quốc nhìn chung đã giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do các yếu tố như khí hậu bất thường, nguồn cát xuyên biên giới và sự biến động trong hoàn lưu không khí, hiện tượng bão cát mang tính giai đoạn và cực đoan vẫn thỉnh thoảng xảy ra.

Trong 20 năm qua, các cơn bão cát mùa Xuân đã giảm cả về tần suất và cường độ ở Trung Quốc, từ trung bình 20,9 lần mỗi năm vào những năm 1960 xuống còn 8,4 lần trong một thập kỷ qua, trong khi số ngày có bụi trung bình giảm 1,63 ngày mỗi 10 năm.

Trung Quốc tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng

VOV.VN - Ngày 20/4. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố, trước những thay đổi sâu sắc của tình hình quốc tế hiện nay, Trung Quốc phải tăng cường khả năng chống chịu và đảm bảo an ninh của hệ thống năng lượng, phát triển mạnh mẽ điện mặt trời phân tán và điện gió phi tập trung, đẩy nhanh xây dựng mạng lưới điện mới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc ô nhiễm không khí Trung Quốc thời tiết cực đoan Trung Quốc biến đổi khí hậu Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Chuyên gia Trung Quốc: Còn quá sớm để nói “siêu El Nino” sẽ xảy ra trong năm nay

VOV.VN - Đáp lại những tuyên bố về một hiện tượng El Nino “mạnh nhất trong 140 năm” sắp xảy ra trên toàn cầu, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc (NCC) cho biết, El Nino dự kiến ​​sẽ phát triển vào tháng 5, nhưng còn quá sớm để gọi đó là “siêu El Nino”.

Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ rượu giả quy mô lớn

VOV.VN - Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán rượu giả quy mô đặc biệt lớn, thu giữ gần 20.000 thùng rượu trắng cùng nhiều thiết bị, vật liệu đóng gói, với tổng số tiền liên quan lên tới 260 triệu NDT.

Trung Quốc: 5 năm tới là giai đoạn then chốt chuyển đổi năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Ông Lưu Chấn Dân, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Trung Quốc, cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay một lần nữa cho thấy những rủi ro lớn của việc quá phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ