Bão cát ảnh hưởng đến 12 tỉnh ở Trung Quốc

Dữ liệu giám sát vệ tinh và mặt đất của Trung Quốc cho thấy, bão cát bắt nguồn từ miền Nam Mông Cổ, miền Nam Tân Cương và phía Tây Nội Mông của Trung Quốc.

Bầu trời Bắc Kinh ngày 19/4. Ảnh: Mạng Thời tiết Trung Quốc

Hiện tượng này bắt đầu từ đêm 17/4 và ảnh hưởng khắp khu vực Tây Bắc, miền Bắc và phần lớn Đông Bắc nước này. Một số nơi ở Tân Cương và Nội Mông xảy ra bão cát hoặc bão cát dữ dội, với tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km, có nơi chỉ đạt 500m.

Các trạm giám sát mặt đất ghi nhận mức PM10 đạt đỉnh tại trạm Dân Cần tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc, lên tới 1.035 microgam/m3. Tại trạm Đặng Khẩu ở Nội Mông, nồng độ PM10 đạt đỉnh thậm chí lên tới 1.698 microgam/m3.

Mặc dù chủ yếu ảnh hưởng đến miền Bắc, những hiện tượng cát bụi này cũng đã tác động đến lưu vực Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này trong hai ngày qua. Dữ liệu giám sát cho thấy, Thành Đô ghi nhận nồng độ PM10 cao nhất vượt 600 microgam/m3, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 3-4 km.

Dữ liệu giám sát cho thấy, bão cát ở Trung Quốc nhìn chung đã giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, do các yếu tố như khí hậu bất thường, nguồn cát xuyên biên giới và sự biến động trong hoàn lưu không khí, hiện tượng bão cát mang tính giai đoạn và cực đoan vẫn thỉnh thoảng xảy ra.

Trong 20 năm qua, các cơn bão cát mùa Xuân đã giảm cả về tần suất và cường độ ở Trung Quốc, từ trung bình 20,9 lần mỗi năm vào những năm 1960 xuống còn 8,4 lần trong một thập kỷ qua, trong khi số ngày có bụi trung bình giảm 1,63 ngày mỗi 10 năm.