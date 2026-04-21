中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng

Thứ Ba, 09:42, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/4. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố, trước những thay đổi sâu sắc của tình hình quốc tế hiện nay, Trung Quốc phải tăng cường khả năng chống chịu và đảm bảo an ninh của hệ thống năng lượng, phát triển mạnh mẽ điện mặt trời phân tán và điện gió phi tập trung, đẩy nhanh xây dựng mạng lưới điện mới.

Tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường được đưa ra tại phiên học tập chuyên đề lần thứ 19 ngày 20/4 với chủ đề “Điều phối an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh, carbon thấp, đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới”.

trung quoc tang cuong kha nang chong chiu cua he thong nang luong hinh anh 1
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì phiên học tập chuyên đề lần thứ 19 ngày 20/4. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu tại đây, ông nhấn mạnh, cải thiện an ninh năng lượng là nền tảng quan trọng để xây dựng cường quốc năng lượng. Trước những thay đổi sâu sắc của tình hình quốc tế hiện nay và sự liên tục gia tăng tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc, cần không ngừng nâng cao khả năng chống chịu và đảm bảo an ninh của hệ thống năng lượng.

Theo ông, chìa khóa để chủ động trong vấn đề an ninh năng lượng nằm ở việc tiếp tục tối ưu hóa và điều chỉnh cơ cấu năng lượng, tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, thúc đẩy chuyển đổi xanh, carbon thấp trong mô hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải khai thác triệt để tiềm năng nguồn cung năng lượng tái tạo, đẩy nhanh xây dựng các cơ sở năng lượng sạch, như  điện gió và điện mặt trời ở Tây Bắc, thủy điện ở Tây Nam và điện gió ngoài khơi ở miền Đông, phát triển mạnh mẽ điện mặt trời phân tán và điện gió phi tập trung, đồng thời phát triển năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt và năng lượng biển dựa trên điều kiện địa phương, thúc đẩy sự phát triển tích hợp các nguồn năng lượng mới.

Theo Thủ tướng Lý Cường, Trung Quốc cần liên tục cải thiện khả năng sử dụng năng lượng hóa thạch sạch và hiệu quả, đẩy nhanh việc xây dựng lưới điện kiểu mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy chuyển đổi số lưới điện, nâng cao khả năng phối hợp và điều tiết hệ thống, tạo ra một lưới điện kiểu mới an toàn, đáng tin cậy, xanh, carbon thấp, khả năng chống chịu mạnh mẽ, thông minh và linh hoạt để đảm bảo tốt hơn nhu cầu năng lượng đa dạng cho sự phát triển chất lượng cao.

Hồi đầu tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an ninh năng lượng của nước này, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Trung Quốc xây dựng lưới điện kiểu mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ