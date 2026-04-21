Trung Quốc tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng

Tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường được đưa ra tại phiên học tập chuyên đề lần thứ 19 ngày 20/4 với chủ đề “Điều phối an ninh năng lượng và chuyển đổi xanh, carbon thấp, đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới”.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì phiên học tập chuyên đề lần thứ 19 ngày 20/4. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu tại đây, ông nhấn mạnh, cải thiện an ninh năng lượng là nền tảng quan trọng để xây dựng cường quốc năng lượng. Trước những thay đổi sâu sắc của tình hình quốc tế hiện nay và sự liên tục gia tăng tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc, cần không ngừng nâng cao khả năng chống chịu và đảm bảo an ninh của hệ thống năng lượng.

Theo ông, chìa khóa để chủ động trong vấn đề an ninh năng lượng nằm ở việc tiếp tục tối ưu hóa và điều chỉnh cơ cấu năng lượng, tăng cường đổi mới công nghệ, đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, thúc đẩy chuyển đổi xanh, carbon thấp trong mô hình sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải khai thác triệt để tiềm năng nguồn cung năng lượng tái tạo, đẩy nhanh xây dựng các cơ sở năng lượng sạch, như điện gió và điện mặt trời ở Tây Bắc, thủy điện ở Tây Nam và điện gió ngoài khơi ở miền Đông, phát triển mạnh mẽ điện mặt trời phân tán và điện gió phi tập trung, đồng thời phát triển năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt và năng lượng biển dựa trên điều kiện địa phương, thúc đẩy sự phát triển tích hợp các nguồn năng lượng mới.

Theo Thủ tướng Lý Cường, Trung Quốc cần liên tục cải thiện khả năng sử dụng năng lượng hóa thạch sạch và hiệu quả, đẩy nhanh việc xây dựng lưới điện kiểu mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy chuyển đổi số lưới điện, nâng cao khả năng phối hợp và điều tiết hệ thống, tạo ra một lưới điện kiểu mới an toàn, đáng tin cậy, xanh, carbon thấp, khả năng chống chịu mạnh mẽ, thông minh và linh hoạt để đảm bảo tốt hơn nhu cầu năng lượng đa dạng cho sự phát triển chất lượng cao.

Hồi đầu tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh công tác quy hoạch xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an ninh năng lượng của nước này, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.