Bão Isaias đổ bộ vào Mỹ làm gián đoạn hơn 70% sản lượng dầu tại Vịnh Mexico

Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển Mỹ, đa số nhân sự làm việc trong ngành dầu mỏ đã được sơ tán khỏi 129 trong tổng số 371 giàn sản xuất tại Vịnh Mexico, cùng 8 trong 11 giàn khoan ngoài khơi. Hơn 70% sản lượng dầu hằng ngày và gần 60% sản lượng khí đốt tự đã bị tạm dừng khai thác.

Bão Isaias mạnh cấp 3 đang làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động năng lượng tại Vịnh Mexico. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hơn 418.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại Florida và Alabama đã mất điện do ảnh hưởng của bão. Phần lớn số khách hàng mất điện nằm tại Florida, với khoảng 300.000 trường hợp trong tối 9/10. Các khu vực mất điện nặng nhất tập trung ở phía tây của Florida, cùng khu vực ven biển và miền nam Alabama.

Số vụ mất điện tăng rất nhanh chỉ trong vài giờ. Khoảng 7 giờ tối theo giờ miền Đông, tổng số khách hàng mất điện tại hai bang mới ở mức khoảng 100.000, nhưng sau đó đã tăng lên hơn 418.000 khi bão tiến gần bờ kéo theo gió mạnh lan rộng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên Truth Social rằng ông sẽ không tham dự trận bóng bầu dục đại học giữa Alabama và Georgia tại Alabama vào ngày 10/10, để lực lượng ứng phó khẩn cấp, thực thi pháp luật và các đơn vị liên quan có thể tập trung hoàn toàn vào công tác đối phó với bão.

Sau khi đổ bộ, Isaias được dự báo suy yếu dần và có thể trở thành xoáy vào cuối ngày 10/10. Isaias là cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2026 và xuất hiện muộn bất thường, sau nhiều tháng mùa bão gần như yên ắng do ảnh hưởng của El Niño mạnh. Giới chức Mỹ khuyến cáo người dân tuân thủ lệnh sơ tán, tránh ra đường và tiếp tục theo dõi cập nhật từ cơ quan khí tượng địa phương.