English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài về giao dịch với Iran

Thứ Ba, 05:53, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/10, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài rằng họ có thể bị Mỹ trừng phạt mà không cần báo trước nếu tiếp tục giao dịch với Iran.

Trong thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với các định chế tài chính Iran đã bị trừng phạt có thể bị nhắm mục tiêu bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Mỹ kêu gọi các tổ chức này lập tức chấm dứt các hoạt động và quan hệ liên quan.

Cảnh báo được đưa ra trong khuôn khổ chiến dịch có tên “Cô lập kinh tế”, do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố hồi tháng 8. Chiến dịch này nhằm mở rộng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các cá nhân và thực thể hỗ trợ Iran.

my canh bao cac to chuc tai chinh nuoc ngoai ve giao dich voi iran hinh anh 1
Màn hình hiển thị thông tin thị trường chứng khoán sau tiếng chuông mở cửa tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) ở thành phố New York, Mỹ, ngày 15/9/2026.   Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các tổ chức tài chính nước ngoài tạo điều kiện để Iran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, bao gồm việc cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng Iran, công ty con hoặc chi nhánh của họ tại nước thứ ba, có nguy cơ bị trừng phạt vì hỗ trợ các lĩnh vực bị cấm vận của nền kinh tế Iran.

Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức này có thể đối mặt với các chế tài dân sự hoặc hình sự nếu các giao dịch liên quan tới Iran khiến ngân hàng, công ty hoặc cá nhân Mỹ vi phạm lệnh trừng phạt. Một trong những biện pháp nghiêm khắc có thể được áp dụng là cấm tổ chức tài chính nước ngoài mở hoặc duy trì tài khoản giao dịch và thanh toán qua hệ thống tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Iran đang dựa vào các mạng lưới “ngân hàng bóng tối”, gồm các công ty bình phong, công ty vỏ bọc và bên trung gian để né tránh trừng phạt, rửa tiền từ hoạt động bán dầu và hàng hóa, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Vì vậy, Mỹ yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài tăng cường phát hiện, ngăn chặn và cắt đứt các hoạt động có nguy cơ giúp Iran lách trừng phạt.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ
Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

VOV.VN - Thực hiện cam kết trong đàm phán thương mại với Mỹ, Hàn Quốc đã bắt tay vào triển khai dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn tại Mỹ.

Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến xây dựng 8 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ

VOV.VN - Thực hiện cam kết trong đàm phán thương mại với Mỹ, Hàn Quốc đã bắt tay vào triển khai dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn tại Mỹ.

Mỹ có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu
Mỹ có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu

VOV.VN - Các đồng minh NATO của Mỹ lo ngại Washington trên thực tế đã đưa ra quyết định về việc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Mỹ có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu

Mỹ có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu

VOV.VN - Các đồng minh NATO của Mỹ lo ngại Washington trên thực tế đã đưa ra quyết định về việc điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Nóng thế giới hôm nay 26/8: Mỹ mở chiến dịch cô lập tài chính, Iran dọa đáp trả
Nóng thế giới hôm nay 26/8: Mỹ mở chiến dịch cô lập tài chính, Iran dọa đáp trả

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran; Chỉ còn 31% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến Iran; Nga cáo buộc Ukraine tung tin giả; Anh nhận được cảnh báo về việc hỗ trợ Ukraine...

Nóng thế giới hôm nay 26/8: Mỹ mở chiến dịch cô lập tài chính, Iran dọa đáp trả

Nóng thế giới hôm nay 26/8: Mỹ mở chiến dịch cô lập tài chính, Iran dọa đáp trả

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran; Chỉ còn 31% người Mỹ ủng hộ cuộc chiến Iran; Nga cáo buộc Ukraine tung tin giả; Anh nhận được cảnh báo về việc hỗ trợ Ukraine...

Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran
Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/8 thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran, trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên “Cô lập kinh tế” nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. 

Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran

Mỹ mở chiến dịch tài chính mới nhằm cô lập Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/8 thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với gần 60 thực thể, cá nhân và tàu thuyền có liên hệ với Iran, trong khuôn khổ chiến dịch mới mang tên “Cô lập kinh tế” nhằm gia tăng sức ép kinh tế và tài chính lên Tehran. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ