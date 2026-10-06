Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài về giao dịch với Iran

Trong thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với các định chế tài chính Iran đã bị trừng phạt có thể bị nhắm mục tiêu bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Mỹ kêu gọi các tổ chức này lập tức chấm dứt các hoạt động và quan hệ liên quan.

Cảnh báo được đưa ra trong khuôn khổ chiến dịch có tên “Cô lập kinh tế”, do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent công bố hồi tháng 8. Chiến dịch này nhằm mở rộng các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các cá nhân và thực thể hỗ trợ Iran.

Màn hình hiển thị thông tin thị trường chứng khoán sau tiếng chuông mở cửa tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) ở thành phố New York, Mỹ, ngày 15/9/2026. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các tổ chức tài chính nước ngoài tạo điều kiện để Iran tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu, bao gồm việc cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng Iran, công ty con hoặc chi nhánh của họ tại nước thứ ba, có nguy cơ bị trừng phạt vì hỗ trợ các lĩnh vực bị cấm vận của nền kinh tế Iran.

Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức này có thể đối mặt với các chế tài dân sự hoặc hình sự nếu các giao dịch liên quan tới Iran khiến ngân hàng, công ty hoặc cá nhân Mỹ vi phạm lệnh trừng phạt. Một trong những biện pháp nghiêm khắc có thể được áp dụng là cấm tổ chức tài chính nước ngoài mở hoặc duy trì tài khoản giao dịch và thanh toán qua hệ thống tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Iran đang dựa vào các mạng lưới “ngân hàng bóng tối”, gồm các công ty bình phong, công ty vỏ bọc và bên trung gian để né tránh trừng phạt, rửa tiền từ hoạt động bán dầu và hàng hóa, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Vì vậy, Mỹ yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài tăng cường phát hiện, ngăn chặn và cắt đứt các hoạt động có nguy cơ giúp Iran lách trừng phạt.