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Bão Maysak ảnh hưởng đến hơn 2,6 triệu người ở Quảng Tây, Trung Quốc

Thứ Sáu, 15:39, 17/07/2026
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VOV.VN - Tính đến hôm qua (16/7), bão Maysak đã ảnh hưởng đến 2,6 triệu người ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 22 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,27 tỷ USD).

Phát biểu tại một cuộc họp báo tổ chức ngày 16/7, ông Châu Vận Quy, Phó Giám đốc Sở Quản lý khẩn cấp Quảng Tây (Trung Quốc), đã mô tả bão Maysak là một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất xảy ra ở khu tự trị này trong những năm gần đây.

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Người dân đi giữa gió và mưa tại Nam Ninh, Quảng Tây ngày 5/7. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông cho biết, Quảng Tây đã phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ I về phòng chống lũ lụt và hạn hán (bao gồm cả thiên tai địa chất) và tình trạng khẩn cấp cấp độ I về cứu trợ thiên tai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quảng Tây phải kích hoạt nhiều phản ứng cao nhất khi ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai (lần kích hoạt cấp độ I trước đó là trong trận mưa, tuyết và băng giá năm 2008).

Cơn bão đã phá hủy 1,267 triệu hecta cây trồng, khiến hơn 900.000 con gia súc bị chết và làm sập 1.121 ngôi nhà thuộc 729 hộ gia đình.

Quảng Tây đã phải thiết lập 321 khu tái định cư tập trung, tiếp nhận tổng cộng 19.348 người. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn 70 địa điểm với 4.516 người cần được tiếp tục bố trí nơi tránh trú.

Về công tác cứu trợ, Quảng Tây đã nhận được 340 triệu nhân dân tệ từ quỹ cứu trợ thiên tai quốc gia và được phân bổ 200 triệu nhân dân tệ từ ngân sách của khu tự trị. Tính đến 16/7, địa phương này cũng nhận được 678 triệu nhân dân tệ tiền quyên góp xã hội.

Ông Châu Vận Quy cho biết thêm, nỗ lực cứu trợ thiên tai của Quảng Tây hiện đang chuyển trọng tâm sang việc tái định cư người dân bị ảnh hưởng và khôi phục cơ sở hạ tầng.

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Thái Lan phát cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nhiều khu vực

VOV.VN - Cơ quan chức năng Thái Lan hôm 13/7 đã phát cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu dân cư, trong bối cảnh mưa lớn đến rất lớn kéo dài ở nhiều vùng miền. Người dân tại địa phương có nguy cơ cao đã được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng và sơ tán ngay khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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