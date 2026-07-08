Miền nam Trung Quốc nâng cảnh báo lũ lên mức đỏ cao nhất sau bão Maysak

Theo chính quyền địa phương, lũ lụt tại Quảng Tây (Trung Quốc) do mưa lớn từ cơn bão Maysak - cơn bão số 10 trong năm - đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người vẫn đang mất tích. Thiên tai đã ảnh hưởng đến khoảng 375.000 người tại Quảng Tây, buộc giới chức phải sơ tán khẩn cấp khoảng 130.000 người dân. Hiện hơn 8.000 nhân viên cứu hộ cùng trên 1.700 phương tiện và 5.700 tàu, thuyền đã được huy động để tìm kiếm cứu nạn và xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh các tòa nhà bị ngập một phần trong nước lũ sau trận mưa lớn do bão Maysak gây ra, tại Hành Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trung tâm Thủy văn khu tự trị Quảng Tây cho biết, đến sáng 7/7, mực nước tại 70 trạm quan trắc trên 55 con sông vẫn cao hơn mức báo động từ 0,01 đến 7,46 mét.

Tại tỉnh Quảng Đông, cơ quan thủy văn cho biết mực nước trên sông Tây Giang tiếp tục dâng cao, buộc nhà chức trách phải ban hành cảnh báo lũ mức đỏ đối với đoạn sông chảy qua huyện Phong Khai, thành phố Triệu Khánh.

Hiện có 341 hồ chứa tại Quảng Tây đang vượt mực nước giới hạn phòng lũ. Đồng thời, 56 trạm quan trắc trên 41 con sông trong khu vực ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác cảnh báo sớm, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ còn kéo dài trong ba ngày tới.