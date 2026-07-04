Bão Maysak đổ bộ Hải Nam (Trung Quốc) mang theo gió mạnh và mưa lớn

Bão Maysak có sức gió tối đa vùng gần tâm bão đạt cấp 9 khi đổ bộ vào huyện Lăng Thủy, tỉnh Hải Nam.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, sau khi đổ bộ, bão Maysak sẽ đi xuyên qua đảo Hải Nam từ phía Tây Bắc, quét qua nhiều huyện thị và dự kiến rời Hải Nam, tiến vào Vịnh Bắc Bộ vào đêm muộn ngày 3/7, sau đó đổ bộ lần hai vào bờ biển giáp Quảng Tây và miền Bắc Việt Nam vào đêm nay (4/7).

Các khu vực chịu ảnh hưởng của bão như Tam Á, Lăng Thủy và Vạn Ninh đã trải qua gió mạnh và mưa lớn, một số nơi mưa xối xả. Cây cối bị bật gốc dọc các tuyến đường. Theo Đài Phát thanh Truyền hình Hải Nam, gió mạnh và mưa lớn đã hoành hành tại Vịnh Hải Đường, Tam Á vào chiều qua, với sóng cao nửa mét.

Quỳnh Hải, Hải Nam trước giờ bão Maysak đổ bộ (Ảnh: Red Star News)

Sở Quản lý Khẩn cấp Hải Nam cho biết, trọng tâm phòng, chống bão của tỉnh này đã chuyển từ biển sang đất liền, bao gồm kiểm soát lũ lụt ở các sông và hồ chứa cũng như phòng, chống thiên tai địa chất. 7.257 người ở các khu vực nguy hiểm trên toàn tỉnh đã được sơ tán từ trước.

Tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam và các chuyến tàu nội đô ở thành phố Hải Khẩu đã bị ngừng hoạt động hoàn toàn trong ngày 3/7. Sân bay Phượng Hoàng ở Tam Á phải dừng các chuyến bay từ 5h chiều cùng ngày, các chuyến tàu đến và đi từ đảo Hải Nam cũng bị tạm ngừng. Tất cả các trường tiểu học và trung học, các cơ sở đào tạo và cơ sở chăm sóc trẻ sau giờ học ở Tam Á đều đóng cửa từ buổi trưa, các công trường xây dựng ngoài trời và các hoạt động trên cao bị tạm dừng.

Được biết, Maysak là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.