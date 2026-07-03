Ứng phó bão số 1: Siết chặt các phương án bảo vệ dân sinh và sản xuất

Bão số 1 (tên quốc tế là Maysak) được dự báo diễn biến phức tạp và được đánh giá là cơn bão có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Điều đáng lo ngại là hoàn lưu bão kết hợp với địa hình khu vực miền núi phía Bắc và thủy triều cao có thể gây mưa lớn diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng vùng trũng thấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống người dân. Trước tình hình này, các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Theo trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, không chỉ nguy hiểm bởi sức gió mạnh, bão số 1 còn kéo theo nguy cơ mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có thể xuất hiện một đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100–200 mm; riêng khu vực Đông Bắc có nơi từ 200–300 mm, cá biệt trên 500 mm. Trước đó, từ ngày 28/6 đến nay, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã ghi nhận mưa lớn, nền đất đã ngậm no nước, khiến nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong những ngày tới tăng cao.

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cho biết: "Dự báo cường độ cơn bão này có thể mạnh hơn từ cấp 9 đến cuối cấp 9. Chiều mai, ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh. Đêm và sáng ngày kia lượng mưa trong vòng 1 tiếng có thể lên 150mm, xảy ra mưa cường suất lớn rất cao”.

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.

Hiện trên biển, công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 56.240 phương tiện với 249.184 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đến chiều nay, đã có 3 địa phương thực hiện lệnh cấm biển gồm Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên. Việc cấm biển được triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro cho tàu thuyền trong bối cảnh bão đang tiến gần đất liền.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đây là giai đoạn đặc biệt nhạy cảm. Hiện tổng diện tích lúa mùa tại khu vực Bắc Bộ đạt hơn 338 nghìn ha, phần lớn đang trong giai đoạn mới cấy, hồi xanh và đẻ nhánh. Nếu mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên 2 ngày, nhiều diện tích lúa có thể bị thiệt hại nghiêm trọng. Các địa phương ven biển như Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh là những khu vực chịu rủi ro cao về ngập úng.

Về nuôi trồng thủy sản ven biển cũng đang đứng trước áp lực rất lớn. Theo thống kê, từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện có hơn 140.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 29.100 lồng bè và 3.251 chòi canh có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão và mưa lũ.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ NN&MT lưu ý: "Đề nghị các tỉnh miền núi khẩn trương kiểm tra, di dời người dân khu thấp trũng nơi có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Kiểm soát các ngầm tràn, đảm bảo an toàn các hầm lò…”.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ NN&MT.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, công tác chỉ đạo ứng phó được triển khai liên tục từ Trung ương đến địa phương. Các biện pháp ứng phó đang được triển khai gồm: tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; duy trì nghiêm lệnh cấm biển; kiểm tra, gia cố các khu neo đậu tàu thuyền; đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực đảo, ven biển và các vùng nuôi trồng thủy sản.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: đối với khu vực đất liền, các địa phương cần tập trung rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét để sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Hệ thống đê điều, hồ chứa và các công trình xung yếu phải được tăng cường kiểm tra, đặc biệt tại những vị trí đê biển trọng điểm từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp.

"Đề nghị các địa phương đảm bảo 4 tại chỗ. Xã bây giờ rất rộng, tỉnh xuống sẽ chậm. Bây giờ chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, phải tính toán vị trí tập kết cho đầy đủ, không để bị động bất ngờ”, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Bão số 1 được dự báo không phải cơn bão quá mạnh về cường độ gió, nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương không được chủ quan lơ là công tác ứng phó bởi nguy cơ thiên tai chồng thiên tai là rất đáng lo ngại.