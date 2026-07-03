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Hải Nam (Trung Quốc) nâng ứng phó khẩn cấp với bão Maysak

Thứ Sáu, 11:05, 03/07/2026
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VOV.VN - Sau khi bão Maysak - cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm, hình thành vào rạng sáng nay (3/7), tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo và ứng phó với bão từ cấp 4 lên cấp 3 vào sáng cùng ngày.

 

Vào lúc 6h sáng 3/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu xanh - mức thứ tư trong 4 cấp theo màu. Theo cơ quan này, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông đã mạnh lên thành bão và được đặt tên là Maysak vào sáng sớm cùng ngày.

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Các nhân viên Cục An toàn Hàng hải Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam tiến hành công tác chuẩn bị ứng phó bão (Ảnh: China News)

Cơ quan này dự báo, ​​bão Maysak sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ và mạnh dần lên. Bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Tam Á đến Quỳnh Hải thuộc đảo Hải Nam trong ngày 3/7, với tốc độ gió 23-25 ​​m/s, đạt cấp 9-10, tức bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh. Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và đổ bộ trở lại gần khu vực giáp ranh giữa khu vực ven biển Quảng Tây và bờ biển phía Bắc Việt Nam vào tối ngày 4/7, đạt cấp 8-9, tức bão nhiệt đới.

Cùng ngày, tỉnh Hải Nam - nơi cơn bão sẽ đổ bộ lần đầu - đã nâng mức cảnh báo và ứng phó với bão từ cấp IV lên cấp III. Thông tin từ tỉnh này cho biết thêm, bão dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển đoạn giữa Vạn Ninh và Tam Á vào chiều hoặc tối ngày 3/7, gây mưa lớn cho nhiều địa phương, một số nơi lượng mưa có thể vượt 350 mm với gió giật mạnh nhất từ cấp 10-12.

Cơ quan khí tượng địa phương đã phải nhắc nhở các bộ phận làm việc ngoài khơi và tàu thuyền qua lại tìm nơi tránh trú, đồng thời khuyến nghị tăng cường quản lý an toàn cho tàu cá tại cảng và các hoạt động du lịch trên núi và trên biển, đề phòng các rủi ro thiên tai thứ cấp như ngập úng, lũ quét và thiên tai địa chất.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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