Báo Mỹ: Israel đã xây dựng căn cứ bí mật tại Iraq để tấn công Iran

Chủ Nhật, 05:22, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông khu vực dẫn nguồn tin Mỹ hôm 9/5 cho biết Israel đã thiết lập và phát triển một căn cứ quân sự bí mật bên trong lãnh thổ Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích vào Iran từ cuối tháng 2/2026.

Theo báo chí Israel, thông tin được tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cùng một số nguồn khác xác nhận. Các nguồn tin khẳng định Israel đã bí mật xây dựng một căn cứ quân sự tại khu vực sa mạc hẻo lánh ở phía Tây Iraq, ngay trước khi Israel và Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2. Để bảo vệ căn cứ, hồi đầu tháng 3, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các lực lượng Iraq được cho là sắp sửa khám phá ra bí mật này.

Ảnh: Reuters

Các cuộc không kích khiến ít nhất 1 binh sĩ Iraq thiệt mạng và thương vong này đã được Baghdad xác thực. Truyền thông địa phương Iraq tại thời điểm đó cũng đưa tin về các hoạt động quân sự bất thường trong khu vực, bao gồm hoạt động của các trực thăng quân sự và tiếng súng giao tranh. Tuy nhiên, giới chức Iraq khi đó tin rằng đây là các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành nên chỉ dừng lại ở việc chỉ trích và phàn nàn.

Quân đội Israel chưa lên tiếng xác thực hay bác bỏ thông tin trên, trong khi giới chức Iraq cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Iraq căn cứ bí mật The Wall Street Journal Trung Đông quân đội Israel không kích Iran chiến sự Trung Đông Mỹ Iran Baghdad eo Hormuz
Thỏa thuận Israel - Lebanon chưa thể mang lại hòa bình thực sự?
VOV.VN - Ông Firas Maksad, giám đốc điều hành khu vực Trung Đông của Eurasia Group, nhận định rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel chỉ là "thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa".

16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon
VOV.VN - Israel đã không kích trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua (7/5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người.

Chương trình hạt nhân Israel bất ngờ thành tâm điểm ở Mỹ giữa chiến sự Iran
VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng việc Washington duy trì chính sách mập mờ về năng lực hạt nhân của Israel đang làm gia tăng nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng căng thẳng.

