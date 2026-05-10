Báo Mỹ: Israel đã xây dựng căn cứ bí mật tại Iraq để tấn công Iran

Theo báo chí Israel, thông tin được tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cùng một số nguồn khác xác nhận. Các nguồn tin khẳng định Israel đã bí mật xây dựng một căn cứ quân sự tại khu vực sa mạc hẻo lánh ở phía Tây Iraq, ngay trước khi Israel và Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran cuối tháng 2. Để bảo vệ căn cứ, hồi đầu tháng 3, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các lực lượng Iraq được cho là sắp sửa khám phá ra bí mật này.

Các cuộc không kích khiến ít nhất 1 binh sĩ Iraq thiệt mạng và thương vong này đã được Baghdad xác thực. Truyền thông địa phương Iraq tại thời điểm đó cũng đưa tin về các hoạt động quân sự bất thường trong khu vực, bao gồm hoạt động của các trực thăng quân sự và tiếng súng giao tranh. Tuy nhiên, giới chức Iraq khi đó tin rằng đây là các cuộc tấn công do Mỹ tiến hành nên chỉ dừng lại ở việc chỉ trích và phàn nàn.

Quân đội Israel chưa lên tiếng xác thực hay bác bỏ thông tin trên, trong khi giới chức Iraq cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.