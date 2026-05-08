Thỏa thuận Israel - Lebanon chưa thể mang lại hòa bình thực sự?

Phát biểu từ Beirut, ông Maksad cho rằng bất chấp các chiến dịch quân sự kéo dài của Israel, Hezbollah dường như vẫn duy trì được vị thế vững chắc hơn, trong khi chính phủ và tổng thống Lebanon lại rơi vào thế suy yếu cả về chính trị lẫn khả năng kiểm soát tình hình.

Lebanon và Israel dự kiến sẽ tiếp tục một vòng đàm phán mới tại Washington vào tuần tới. Tuy nhiên, theo ông Maksad, Beirut hiện vẫn ở trong tình thế hết sức nhạy cảm về mặt chính trị. Ông nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo Lebanon “không thể xuất hiện cùng nhau, chứ chưa nói đến việc bắt tay với thủ tướng Israel”, trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục hiện diện quân sự và tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Lebanon.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa đại sứ hai nước được xem là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, đồng thời mở đường cho khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia vốn chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn ở trong trạng thái hết sức mong manh. Dù được ông Trump gia hạn thêm ba tuần trong vòng đàm phán cuối tháng 4/2026, thỏa thuận này vẫn đứng trước nguy cơ đổ vỡ do các cuộc không kích qua lại giữa Israel và Hezbollah tại miền nam Lebanon.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Israel hôm 6/5 tiến hành cuộc không kích đầu tiên vào thủ đô Beirut kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực - động thái được cho là đã đặt thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vào tình thế đặc biệt nhạy cảm.

Theo các nguồn tin ngoại giao, ông Trump từng tìm cách thu xếp một cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Tuy nhiên, phía Lebanon vẫn tỏ ra dè dặt trước khả năng tiếp xúc trực tiếp với ông Netanyahu trong bối cảnh lãnh thổ nước này vẫn liên tục hứng chịu các đợt oanh kích từ Israel.

Phát biểu đầu tuần này, Tổng thống Joseph Aoun khẳng định Lebanon “không thể quay lưng” với tiến trình đàm phán, bởi đây là vấn đề “liên quan đến lợi ích của toàn thể người dân Lebanon”. Đồng thời, ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng phải bao gồm điều kiện Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi miền nam Lebanon.