中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thỏa thuận Israel - Lebanon chưa thể mang lại hòa bình thực sự?

Thứ Sáu, 06:07, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Firas Maksad, giám đốc điều hành khu vực Trung Đông của Eurasia Group, nhận định rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Lebanon và Israel chỉ là "thỏa thuận ngừng bắn trên danh nghĩa".

Phát biểu từ Beirut, ông Maksad cho rằng bất chấp các chiến dịch quân sự kéo dài của Israel, Hezbollah dường như vẫn duy trì được vị thế vững chắc hơn, trong khi chính phủ và tổng thống Lebanon lại rơi vào thế suy yếu cả về chính trị lẫn khả năng kiểm soát tình hình.

Lebanon và Israel dự kiến sẽ tiếp tục một vòng đàm phán mới tại Washington vào tuần tới. Tuy nhiên, theo ông Maksad, Beirut hiện vẫn ở trong tình thế hết sức nhạy cảm về mặt chính trị. Ông nhấn mạnh rằng giới lãnh đạo Lebanon “không thể xuất hiện cùng nhau, chứ chưa nói đến việc bắt tay với thủ tướng Israel”, trong bối cảnh Israel vẫn tiếp tục hiện diện quân sự và tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Lebanon.

thoa thuan israel - lebanon chua the mang lai hoa binh thuc su hinh anh 1
Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel ngày 30/3/2026. Ảnh: Reuters

Các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa đại sứ hai nước được xem là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, đồng thời mở đường cho khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia vốn chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn hiện tại vẫn ở trong trạng thái hết sức mong manh. Dù được ông Trump gia hạn thêm ba tuần trong vòng đàm phán cuối tháng 4/2026, thỏa thuận này vẫn đứng trước nguy cơ đổ vỡ do các cuộc không kích qua lại giữa Israel và Hezbollah tại miền nam Lebanon.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau khi Israel hôm 6/5  tiến hành cuộc không kích đầu tiên vào thủ đô Beirut kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực - động thái được cho là đã đặt thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vào tình thế đặc biệt nhạy cảm.

Theo các nguồn tin ngoại giao, ông Trump từng tìm cách thu xếp một cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun. Tuy nhiên, phía Lebanon vẫn tỏ ra dè dặt trước khả năng tiếp xúc trực tiếp với ông Netanyahu trong bối cảnh lãnh thổ nước này vẫn liên tục hứng chịu các đợt oanh kích từ Israel.

Phát biểu đầu tuần này, Tổng thống Joseph Aoun khẳng định Lebanon “không thể quay lưng” với tiến trình đàm phán, bởi đây là vấn đề “liên quan đến lợi ích của toàn thể người dân Lebanon”. Đồng thời, ông nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng phải bao gồm điều kiện Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi miền nam Lebanon.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ iran căng thẳng trung đông hoà bình trung đông đàm phán hoà bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao
Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, theo truyền thông địa phương. Đây được xem là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao Iran và Nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này.

Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

Tổng thống Iran tiết lộ về cuộc gặp trực tiếp với Lãnh tụ tối cao

VOV.VN - Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, theo truyền thông địa phương. Đây được xem là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao Iran và Nhà lãnh đạo tối cao mới của nước này.

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Iran đưa ra quy định mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Theo một tài liệu mà CNN tiếp cận được, Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang
Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

Ông Trump liên tục “đổi giọng” về Iran, chiến lược Mỹ ở Hormuz gây hoang mang

VOV.VN - Thông điệp thay đổi liên tục trong vòng 24 giờ cho thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như nhận ra rằng mọi lựa chọn ngoài một thỏa thuận với Iran đều tiềm ẩn rủi ro lớn và khó chấp nhận trong bối cảnh chính trị hiện nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ