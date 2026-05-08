16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon

Truyền thông Lebanon đưa tin về các cuộc tấn công của Israel hôm 7/5 vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam nước này, trong đó các cuộc không kích của Israel vào thành phố Nabatieh đã nhắm vào một trung tâm mua sắm và các tòa nhà dân cư. Ngoài ra, cuộc tấn công tại một khu vực gần đó, nhằm vào các nhân viên cứu hộ khi những người này đang trên đường đến hiện trường sau một vụ tấn công, đã khiến 2 nhân viên cứu hộ bị thương.

Một ngày trước đó, Israel đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, miền Nam và miền Đông Lebanon. Trong đó cuộc tấn công tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến chỉ huy lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah thiệt mạng.

Trong một thông báo đưa ra hôm qua, quân đội Israel cho biết 4 binh sĩ nước này đã bị thương ở miền Nam Lebanon, trong đó 1 người bị thương nặng, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm 6/5.

Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ đầu tháng 3/2026, đã khiến 2.715 người thiệt mạng, 8.353 người khác bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại và khoảng 1,2 triệu dân thường phải di dời.

Liên quan các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua 7/5 cho biết, cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên dự kiến diễn ra vào cuối tuần tới tại Mỹ.