16 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại Lebanon

Thứ Sáu, 05:45, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Israel đã không kích trên khắp miền Nam Lebanon trong hôm qua (7/5), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người.

Truyền thông Lebanon đưa tin về các cuộc tấn công của Israel hôm 7/5 vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam nước này, trong đó các cuộc không kích của Israel vào thành phố Nabatieh đã nhắm vào một trung tâm mua sắm và các tòa nhà dân cư. Ngoài ra, cuộc tấn công tại một khu vực gần đó, nhằm vào các nhân viên cứu hộ khi những người này đang trên đường đến hiện trường sau một vụ tấn công, đã khiến 2 nhân viên cứu hộ bị thương.

Ảnh minh họa: Reuters

Một ngày trước đó, Israel đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, miền Nam và miền Đông Lebanon. Trong đó cuộc tấn công tại vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến chỉ huy lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah thiệt mạng.

Trong một thông báo đưa ra hôm qua, quân đội Israel cho biết 4 binh sĩ nước này đã bị thương ở miền Nam Lebanon, trong đó 1 người bị thương nặng, sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm 6/5.

Các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon kể từ đầu tháng 3/2026, đã khiến 2.715 người thiệt mạng, 8.353 người khác bị thương, hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại và khoảng 1,2 triệu dân thường phải di dời.

Liên quan các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua 7/5 cho biết, cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên dự kiến diễn ra vào cuối tuần tới tại Mỹ.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Chương trình hạt nhân Israel bất ngờ thành tâm điểm ở Mỹ giữa chiến sự Iran
Chương trình hạt nhân Israel bất ngờ thành tâm điểm ở Mỹ giữa chiến sự Iran

VOV.VN - Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng việc Washington duy trì chính sách mập mờ về năng lực hạt nhân của Israel đang làm gia tăng nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran ngày càng căng thẳng.

Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon sau cảnh báo sơ tán
Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon sau cảnh báo sơ tán

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay 6/5 tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn với nước láng giềng nhằm chấm dứt giao tranh với lực lượng Hezbollah.

Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza
Ít nhất 3 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza

VOV.VN - Theo các quan chức y tế tại Gaza, các cuộc tấn công của Israel trong hôm qua (5/5) đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ em, cùng nhiều người khác bị thương tại vùng lãnh thổ này.

