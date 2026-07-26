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Bão Noul đổ bộ vào Quảng Đông (Trung Quốc), hơn 700.000 người phải sơ tán

Chủ Nhật, 10:50, 26/07/2026
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VOV.VN - Bão Noul đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với cường độ mạnh, buộc địa phương này nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân.

 

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Quảng Đông, vào khoảng 3h50 sáng 26/7, tâm bão Noul đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, với sức gió mạnh nhất đạt cấp 14 (45 m/s), áp suất trung tâm thấp nhất 955 hPa.

Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão từ cấp II lên cấp I (mức cao nhất) từ 23h ngày 25/7. Đồng thời, cơ chế ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp IV cũng được kích hoạt từ 20h cùng ngày.

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Bão Noul đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Chính quyền Quảng Đông cũng yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống với tiêu chuẩn cao nhất, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 0h ngày 26/7, toàn tỉnh đã sơ tán tổng cộng 715.351 người. Nhiều địa phương như Triều Châu, Sán Đầu, Yết Dương, Huệ Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu… đã áp dụng biện pháp “năm dừng”, bao gồm dừng học, dừng làm, dừng sản xuất, dừng kinh doanh, dừng giao thông một phần hoặc toàn phần.

Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn, có nơi mưa rất to. Dự báo trong ngày 27-28/7, các khu vực phía bắc, trung và đông tỉnh Quảng Đông, cũng như đồng bằng Châu Giang sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ đặc biệt to.

Cơ quan chức năng cảnh báo từ ngày 25 đến 28/7, nhiều sông lớn như Bắc Giang, Đông Giang và Hàn Giang sẽ xuất hiện các đợt lũ rõ rệt; một số sông vừa và nhỏ có nguy cơ xảy ra lũ.

Lực lượng cứu hộ đã được huy động quy mô lớn, bao gồm trực thăng, đội cứu nạn chuyên nghiệp, thiết bị tiêu úng và phương tiện cứu sinh. Hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp cũng được tăng cường, trong đó có việc triển khai thiết bị bay không người lái phục vụ cứu hộ tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng.

Giới chức tỉnh Quảng Đông yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, nước uống, chỗ ở và dịch vụ y tế cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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