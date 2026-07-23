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Chuyên gia Trung Quốc cảnh báo thảm họa thời tiết có thể xuất hiện vào năm 2027

Thứ Năm, 10:56, 23/07/2026
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VOV.VN - Một chuyên gia khí hậu hàng đầu Trung Quốc cảnh báo, El Nino hiện tại đang phát triển với cường độ tương đương một trong những sự kiện mạnh nhất lịch sử, làm dấy lên nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan và thảm họa nghiêm trọng hơn có thể xảy ra vào năm 2027.

Trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn cầu, bà Khương Hoa, nhà dự báo El Nino hàng đầu của Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, hiện tượng El Nino hiện tại đã đạt đến cường độ tương đương với sự kiện lịch sử năm 1997-1998, một trong những sự kiện mạnh nhất từng được ghi nhận. Những diễn biến của năm 2027 cần được theo dõi sát sao bởi các mô hình trong quá khứ cho thấy El Nino thường gây tác động nặng nề hơn trong năm sau.

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Một vùng đất bị hạn hán do hiện tượng El Nino. Ảnh: Tân Hoa xã

Bà cho biết, hiện tượng El Nino hiện tại đã đạt đến độ tương đương với sự kiện lịch sử năm 1997-1998 khi xét đến cả sự ấm lên của đại dương trên bề mặt và dưới bề mặt. Mặc dù những đợt gió Tây năm nay yếu hơn, nhưng sự kiện này có thể vượt qua El Nino năm 2015-2016 về cường độ nếu tiếp tục phát triển.

Hồi đầu tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo, hiện tượng El Nino đã hình thành ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới, làm tăng khả năng xảy ra sóng nhiệt, hạn hán, mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác ở nhiều nơi trên thế giới.

Bà Khương Hoa cho biết, sự mạnh lên nhanh chóng của hiện tượng El Nino đã vượt qua các dự đoán trước đó. Không giống như hiện tượng năm 1997-1998, chủ yếu do lực gió trong khí quyển gây ra, hiện tượng hiện tại được thúc đẩy nhiều hơn từ chính bên trong đại dương, tập trung nước ấm từ nhiều nguồn khác nhau một cách bất thường.

Chuyên gia này đã dẫn chứng kết luận của Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cho biết, khi nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5°C so với mức trước thời kỳ công nghiệp, tần suất các hiện tượng El Niño cực đoan sẽ tăng lên đáng kể.

Bà cũng cảnh báo, mặc dù năm nay là giai đoạn phát triển của El Nino, mang đến nhiều hiện tượng thời tiết đối lưu khắc nghiệt hơn như mưa xối xả, giông bão, gió mạnh và lốc xoáy, nhưng thảm họa nghiêm trọng nhất có thể xuất hiện vào năm tới, dù “màn dạo đầu” của năm nay đã cho thấy sức tàn phá khủng khiếp.

Bà nhấn mạnh, miền Nam Trung Quốc khả năng cao sẽ chứng kiến ​​lượng mưa lớn hơn vào mùa Xuân năm 2027, trong khi vành đai mưa mùa Hè có thể vẫn tập trung ở khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử, làm tăng nguy cơ lũ lụt trên diện rộng, dẫn chứng các trận lũ lớn năm 1998 và 2016 đều xảy ra sau hiện tượng El Nino cực mạnh. Nước sông dâng cao cũng có thể làm xáo trộn độ mặn của cửa sông, hệ sinh thái ven biển và ngành thủy sản.

Mặc dù Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc, nơi bắt đầu dự báo El Nino từ năm 1996, có thể cung cấp dự báo xu hướng đáng tin cậy lên đến một năm, trong khi các mô hình kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chính đạt độ chính xác cao đối với dự báo 6 tháng, song bà vẫn kêu gọi người dân nước này tuân thủ các cảnh báo thời tiết và tránh các khu vực nguy hiểm trong thời gian mưa lớn, đồng thời khuyến cáo các ngành nông nghiệp, thủy sản và vận tải biển chuẩn bị cho những tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu.

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Trung Quốc: Siêu El Nino đang hình thành có thể phá kỷ lục năm 1997-1998

VOV.VN -Dựa trên kết quả giám sát mới nhất của Trung Quốc, nhiệt độ mặt biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương liên tục ấm lên bất thường kể từ mùa Xuân năm nay, với hiện tượng El Nino bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, có khả năng hình thành một siêu El Nino phá vỡ kỷ lục năm 1997-1998.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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