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Bão Saudel đổ bộ lần 3 vào Phúc Kiến, nhiều địa phương tạm dừng hoạt động

Thứ Năm, 10:08, 03/09/2026
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VOV.VN - Sáng 3/9, bão Saudel đổ bộ lần thứ ba vào ven biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 9, gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương tại tỉnh này đã phải kích hoạt lệnh “ba ngừng, một nghỉ”, tạm dừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ để ứng phó với thiên tai.

 

Theo Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc, vào khoảng 6h30 sáng 3/9 (giờ địa phương), tâm bão Saudel với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt 23 mét/giây (cấp 9) và áp suất trung tâm 985 hPa đã đi vào đất liền tại khu vực Cổ Lôi, thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đây là lần thứ ba cơn bão Saudel đổ bộ vào khu vực này.

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Bão Saudel đổ bộ lần thứ ba vào tỉnh Phúc Kiến, gây mưa lớn, ngập lụt tại nhiều khu vực. Ảnh Mạng khí tượng Trung Quốc.

Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần. Tuy nhiên, do ảnh hưởng kết hợp với bão Krovanh, hoàn lưu bão đã gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 trên hầu hết các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc, eo biển Đài Loan và một phần Biển Đông. Đặc biệt, khu vực phía Nam eo biển Đài Loan và ven biển phía Nam Phúc Kiến có gió lên tới cấp 9-10, giật cấp 11-12. Trung tâm Khí tượng trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo bão màu vàng từ sáng sớm hôm nay (3/9).

Trước sức tàn phá của bão và mưa lớn kéo dài, tỉnh Phúc Kiến đã phải áp dụng các biện pháp mạnh. Cụ thể, các huyện Chương Phố, Chiếu An, Đông Sơn thuộc thành phố Chương Châu đã kích hoạt lệnh “ba ngừng, một nghỉ”, bao gồm tạm ngừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ.

Bên cạnh đó, tại các thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, tất cả trường học từ mầm non đến đại học, cơ sở đào tạo đều tạm dừng mọi hoạt động giáo dục để đảm bảo an toàn. Tại Hạ Môn, các tuyến phà nối với Kim Môn và các vùng lân cận cũng đã ngừng hoạt động từ ngày 3/9.

Về tình hình mưa lũ, cơ quan khí tượng dự báo trong ba ngày tới, bão Saudel kết hợp với rãnh gió mùa và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn tại khu vực Đông Nam và Đông Bắc Trung Quốc. Từ sáng 3/9 đến sáng 4/9, nhiều tỉnh như Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, đảo Đài Loan có mưa to đến rất to; đặc biệt, phía Đông Nam Phúc Kiến và phía Đông Quảng Đông có mưa cực lớn lên tới 250-300 mm.

Trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc tối 2/9 đã phát cảnh báo đỏ, tức mức cảnh báo cao nhất cho một số khu vực thuộc phía Nam Phúc Kiến, phía Tây Giang Tây và phía Đông Quảng Đông.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân không ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết, tránh xa sông suối, vùng trũng thấp và nhà cửa xuống cấp để phòng tránh ngập lụt, sạt lở và các thiên tai thứ phát.

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Trung Quốc cảnh báo thảm họa sông băng trên cao nguyên Thanh-Tạng

VOV.VN - Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc hôm 2/9 cảnh báo, các thảm họa liên quan đến sông băng có thể xảy ra thường xuyên hơn trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng khi nóng lên toàn cầu tiếp tục làm suy yếu sự ổn định của sông băng, gây ra hiệu ứng dây chuyền gia và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

Trung Kiên/VOV Bắc Kinh
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