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Trung Quốc cảnh báo thảm họa sông băng trên cao nguyên Thanh-Tạng

Thứ Năm, 09:51, 03/09/2026
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VOV.VN - Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc hôm 2/9 cảnh báo, các thảm họa liên quan đến sông băng có thể xảy ra thường xuyên hơn trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng khi nóng lên toàn cầu tiếp tục làm suy yếu sự ổn định của sông băng, gây ra hiệu ứng dây chuyền gia và mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

 

Phát biểu trong một cuộc họp báo do Cục Khí tượng Trung Quốc tổ chức ngày 2/9, ông Cao Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia nước này cho biết, sự nóng lên toàn cầu đang đẩy nhanh quá trình tan chảy của các sông băng ở vùng núi trên toàn thế giới. Sự nóng lên của khí hậu đã làm thay đổi đặc điểm động lực của các sông băng, dẫn đến nhiệt độ băng tăng lên, tốc độ dòng chảy của sông băng nhanh hơn và các đợt sạt lở xảy ra thường xuyên hơn.

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Các thành viên đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ Trung Quốc tiến hành các hoạt động cứu hộ, tìm kiếm tại khu vực thảm họa lũ quét tại Tây Tạng. Ảnh: Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Quốc gia Trung Quốc.

Ông dẫn thống kê về sông băng của Trung Quốc bổ sung thêm, diện tích sông băng trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đã giảm khoảng 24% trong 60 năm qua, với khoảng 7.000 sông băng nhỏ biến mất hoàn toàn. Sự ấm lên nhanh chóng trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang thúc đẩy sự tan chảy nhanh hơn của tầng băng quyển, dẫn đến sự gia tăng số lượng và sự mở rộng nhanh chóng diện tích của các hồ băng, trong khi các sông băng đang ở trong trạng thái bất ổn về mặt động lực học.

Ông dự báo: “Trong tương lai, sự ổn định cấu trúc bên trong của các sông băng trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng sẽ tiếp tục suy giảm, các thảm họa sông băng có thể xảy ra thường xuyên hơn, quy mô tàn phá và phạm vi tác động có thể mở rộng thông qua hiệu ứng khuếch đại của hiệu ứng dây chuyền chuỗi thảm họa”.

Theo thông tin công bố tại một cuộc họp báo của chính quyền Khu tự trị Tây Tạng, tính đến trưa 2/9, thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã khiến 21 người thiệt mạng, 541 người mất tích, với 847 vật dụng cá nhân được tìm thấy ở Trung Quốc. Trong khi đó, gần 100 công dân Trung Quốc vẫn mất tích tại các khu vực bị thiên tai ở Nepal.

Chính quyền địa phương cho biết, tuyến đường bộ dọc theo quốc lộ G216 đến cửa khẩu Cát Long - nơi bị san phẳng sau thảm họa lũ quét ngày 26/8 - đã được mở lại phần lớn vào sáng cùng ngày, cho phép nhân viên cứu hộ, vật tư và thiết bị tìm kiếm cứu nạn vào khu vực thảm họa bằng đường bộ để tiến hành các hoạt động tìm kiếm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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